Aavegotchi (GHST) Informacije GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. Službena web stranica: https://aavegotchi.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 Kupi GHST odmah!

Aavegotchi (GHST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aavegotchi (GHST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Ukupna količina: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M Količina u optjecaju: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Povijesni maksimum: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 Povijesni minimum: $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 Trenutna cijena: $ 0.4324 $ 0.4324 $ 0.4324 Saznajte više o cijeni Aavegotchi (GHST)

Aavegotchi (GHST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aavegotchi (GHST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHST tokena, istražite GHST cijenu tokena uživo!

Aavegotchi (GHST) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GHST pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GHST povijest cijena odmah!

GHST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GHST? Naša GHST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GHST predviđanje cijene tokena odmah!

