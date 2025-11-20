Griffin AI Cijena(GAIN)
Trenutačna cijena Griffin AI (GAIN) danas je $ 0.007909, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GAIN u USD je $ 0.007909 po GAIN.
Griffin AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GAIN. Tijekom posljednja 24 sata, GAIN trgovao je između $ 0.007054 (niska) i $ 0.008424 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, GAIN se kretao 0.00% u posljednjem satu i -39.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 47.97K.
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Griffin AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 47.97K. Količina u optjecaju GAIN je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.91M.
0.00%
-2.51%
-39.12%
-39.12%
Prati promjene cijena Griffin AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00020363
|-2.51%
|30 dana
|$ -0.001544
|-16.34%
|60 dana
|$ -0.012091
|-60.46%
|90 dana
|$ -0.012091
|-60.46%
Danas je zabilježena promjena u GAIN od $ -0.00020363 (-2.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001544 (-16.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAIN od $ -0.012091 (-60.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.012091 (-60.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
