Griffin AI Cijena danas

Trenutačna cijena Griffin AI (GAIN) danas je $ 0.007909, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GAIN u USD je $ 0.007909 po GAIN.

Griffin AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GAIN. Tijekom posljednja 24 sata, GAIN trgovao je između $ 0.007054 (niska) i $ 0.008424 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, GAIN se kretao 0.00% u posljednjem satu i -39.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 47.97K.

Informacije o tržištu Griffin AI (GAIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 47.97K$ 47.97K $ 47.97K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.91M$ 7.91M $ 7.91M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Griffin AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 47.97K. Količina u optjecaju GAIN je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.91M.