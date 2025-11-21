Griffin AI (GAIN) Tokenomika

Griffin AI (GAIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Griffin AI (GAIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:58:17 (UTC+8)
USD

Griffin AI (GAIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Griffin AI (GAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M
Povijesni maksimum:
$ 0.24021
$ 0.24021$ 0.24021
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.00728
$ 0.00728$ 0.00728

Griffin AI (GAIN) Informacije

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Službena web stranica:
https://www.griffinai.io/
Bijela knjiga:
https://www.griffinai.io/whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xa890F8BA60051ec8a5B528F056DA362Ba208a96F

Griffin AI (GAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Griffin AI (GAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GAIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GAIN tokena, istražite GAIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GAIN

Jeste li zainteresirani za dodavanje Griffin AI (GAIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GAIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Griffin AI (GAIN) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena GAIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GAIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GAIN? Naša GAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti