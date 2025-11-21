Griffin AI (GAIN) Tokenomika
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
Griffin AI (GAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Griffin AI (GAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GAIN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Griffin AI (GAIN) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena GAIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
GAIN Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide GAIN? Naša GAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
