Trenutačna cijena FreeStyle Classic (FST) danas je $ 0.04854, s promjenom od 0.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FST u USD je $ 0.04854 po FST.

FreeStyle Classic trenutačno je na #1434 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.08M, s količinom u optjecaju od 84.15M FST. Tijekom posljednja 24 sata, FST trgovao je između $ 0.04797 (niska) i $ 0.04918 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.16619478956911515, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.025653004858575232.

U kratkoročnim performansama, FST se kretao +0.10% u posljednjem satu i -2.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.98K.

Informacije o tržištu FreeStyle Classic (FST)

Poredak No.1434 Tržišna kapitalizacija $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Obujam (24 sata) $ 57.98K$ 57.98K $ 57.98K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.54M$ 48.54M $ 48.54M Količina u optjecaju 84.15M 84.15M 84.15M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 8.41% Javni blockchain BSC

