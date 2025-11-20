NexAIPhone Cijena danas

Trenutačna cijena NexAIPhone (NEXAIPHONE) danas je $ 0.000001413, s promjenom od 6.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEXAIPHONE u USD je $ 0.000001413 po NEXAIPHONE.

NexAIPhone trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- NEXAIPHONE. Tijekom posljednja 24 sata, NEXAIPHONE trgovao je između $ 0.000001337 (niska) i $ 0.00000187 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, NEXAIPHONE se kretao +0.21% u posljednjem satu i -67.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 212.71K.

Informacije o tržištu NexAIPhone (NEXAIPHONE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 212.71K$ 212.71K $ 212.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija NexAIPhone je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 212.71K. Količina u optjecaju NEXAIPHONE je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41K.