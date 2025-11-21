FreeStyle Classic (FST) Tokenomika

FreeStyle Classic (FST) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u FreeStyle Classic (FST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:45:35 (UTC+8)
FreeStyle Classic (FST) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FreeStyle Classic (FST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.09M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 84.15M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 48.60M
Povijesni maksimum:
$ 0.16561
Povijesni minimum:
$ 0.025653004858575232
Trenutna cijena:
$ 0.0486
FreeStyle Classic (FST) Informacije

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Službena web stranica:
https://www.freestyle-classic.com/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xfa35E2250E376c23955247383DC32C79082e7fcC

FreeStyle Classic (FST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike FreeStyle Classic (FST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FST tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FST tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FST tokena, istražite FST cijenu tokena uživo!

