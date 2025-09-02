Više o FOXSY

Foxsy AI Logotip

Foxsy AI Cijena(FOXSY)

1 FOXSY u USD cijena uživo:

$0.004555
$0.004555$0.004555
-8.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Foxsy AI (FOXSY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:52:13 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004399
$ 0.004399$ 0.004399
24-satna najniža cijena
$ 0.005908
$ 0.005908$ 0.005908
24-satna najviša cijena

$ 0.004399
$ 0.004399$ 0.004399

$ 0.005908
$ 0.005908$ 0.005908

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.005573032805183145
$ 0.005573032805183145$ 0.005573032805183145

+0.30%

-8.88%

-26.24%

-26.24%

Foxsy AI (FOXSY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004555. Tijekom protekla 24 sata, FOXSYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004399 i najviše cijene $ 0.005908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOXSY je $ 0.12274402857611348, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005573032805183145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOXSY se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -8.88% u posljednjih 24 sata i -26.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Foxsy AI (FOXSY)

No.1530

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

$ 306.04K
$ 306.04K$ 306.04K

$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Trenutačna tržišna kapitalizacija Foxsy AI je $ 3.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 306.04K. Količina u optjecaju FOXSY je 661.20M, s ukupnom količinom od 1976015648. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.01M.

Foxsy AI (FOXSY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Foxsy AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004439-8.88%
30 dana$ -0.00387-45.94%
60 dana$ -0.006155-57.47%
90 dana$ -0.013555-74.85%
Foxsy AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FOXSY od $ -0.0004439 (-8.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Foxsy AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00387 (-45.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Foxsy AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FOXSY od $ -0.006155 (-57.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Foxsy AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.013555 (-74.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Foxsy AI (FOXSY)?

Pogledajte Foxsy AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Foxsy AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FOXSY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Foxsy AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Foxsy AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Foxsy AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Foxsy AI (FOXSY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Foxsy AI (FOXSY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Foxsy AI.

Provjerite Foxsy AI predviđanje cijene sada!

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Foxsy AI (FOXSY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOXSY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Foxsy AI (FOXSY)

Tražiš kako kupiti Foxsy AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Foxsy AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FOXSY u lokalnim valutama

1 Foxsy AI(FOXSY) u VND
119.864825
1 Foxsy AI(FOXSY) u AUD
A$0.0069236
1 Foxsy AI(FOXSY) u GBP
0.00332515
1 Foxsy AI(FOXSY) u EUR
0.00387175
1 Foxsy AI(FOXSY) u USD
$0.004555
1 Foxsy AI(FOXSY) u MYR
RM0.0192221
1 Foxsy AI(FOXSY) u TRY
0.18743825
1 Foxsy AI(FOXSY) u JPY
¥0.669585
1 Foxsy AI(FOXSY) u ARS
ARS$6.27410255
1 Foxsy AI(FOXSY) u RUB
0.36699635
1 Foxsy AI(FOXSY) u INR
0.4012955
1 Foxsy AI(FOXSY) u IDR
Rp74.6721192
1 Foxsy AI(FOXSY) u KRW
6.34397625
1 Foxsy AI(FOXSY) u PHP
0.26077375
1 Foxsy AI(FOXSY) u EGP
￡E.0.2210997
1 Foxsy AI(FOXSY) u BRL
R$0.0247792
1 Foxsy AI(FOXSY) u CAD
C$0.00624035
1 Foxsy AI(FOXSY) u BDT
0.55457125
1 Foxsy AI(FOXSY) u NGN
6.97548145
1 Foxsy AI(FOXSY) u COP
$18.2931533
1 Foxsy AI(FOXSY) u ZAR
R.0.08012245
1 Foxsy AI(FOXSY) u UAH
0.18880475
1 Foxsy AI(FOXSY) u VES
Bs0.66503
1 Foxsy AI(FOXSY) u CLP
$4.40924
1 Foxsy AI(FOXSY) u PKR
Rs1.2928912
1 Foxsy AI(FOXSY) u KZT
2.45683035
1 Foxsy AI(FOXSY) u THB
฿0.14708095
1 Foxsy AI(FOXSY) u TWD
NT$0.1395652
1 Foxsy AI(FOXSY) u AED
د.إ0.01671685
1 Foxsy AI(FOXSY) u CHF
Fr0.003644
1 Foxsy AI(FOXSY) u HKD
HK$0.03548345
1 Foxsy AI(FOXSY) u AMD
֏1.74251525
1 Foxsy AI(FOXSY) u MAD
.د.م0.040995
1 Foxsy AI(FOXSY) u MXN
$0.08495075
1 Foxsy AI(FOXSY) u SAR
ريال0.01708125
1 Foxsy AI(FOXSY) u PLN
0.0165802
1 Foxsy AI(FOXSY) u RON
лв0.01972315
1 Foxsy AI(FOXSY) u SEK
kr0.042817
1 Foxsy AI(FOXSY) u BGN
лв0.00760685
1 Foxsy AI(FOXSY) u HUF
Ft1.53881565
1 Foxsy AI(FOXSY) u CZK
0.09506285
1 Foxsy AI(FOXSY) u KWD
د.ك0.001389275
1 Foxsy AI(FOXSY) u ILS
0.01525925
1 Foxsy AI(FOXSY) u AOA
Kz4.15220135
1 Foxsy AI(FOXSY) u BHD
.د.ب0.001717235
1 Foxsy AI(FOXSY) u BMD
$0.004555
1 Foxsy AI(FOXSY) u DKK
kr0.02901535
1 Foxsy AI(FOXSY) u HNL
L0.11938655
1 Foxsy AI(FOXSY) u MUR
0.208619
1 Foxsy AI(FOXSY) u NAD
$0.080168
1 Foxsy AI(FOXSY) u NOK
kr0.04550445
1 Foxsy AI(FOXSY) u NZD
$0.00769795
1 Foxsy AI(FOXSY) u PAB
B/.0.004555
1 Foxsy AI(FOXSY) u PGK
K0.01926765
1 Foxsy AI(FOXSY) u QAR
ر.ق0.01662575
1 Foxsy AI(FOXSY) u RSD
дин.0.4561377

Foxsy AI Resurs

Za dublje razumijevanje Foxsy AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Foxsy AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Foxsy AI

Koliko Foxsy AI (FOXSY) vrijedi danas?
Cijena FOXSY uživo u USD je 0.004555 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOXSY u USD?
Trenutačna cijena FOXSY u USD je $ 0.004555. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Foxsy AI?
Tržišna kapitalizacija za FOXSY je $ 3.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOXSY?
Količina u optjecaju za FOXSY je 661.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOXSY?
FOXSY je postigao ATH cijenu od 0.12274402857611348 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOXSY?
FOXSY je vidio ATL cijenu od 0.005573032805183145 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOXSY?
24-satni obujam trgovanja za FOXSY je $ 306.04K USD.
Hoće li FOXSY još narasti ove godine?
FOXSY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOXSY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:52:13 (UTC+8)

Foxsy AI (FOXSY) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FOXSY u USD kalkulator

Iznos

FOXSY
FOXSY
USD
USD

1 FOXSY = 0.004555 USD

Trgujte FOXSY

FOXSYUSDT
$0.004555
$0.004555$0.004555
-8.90%

