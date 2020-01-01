Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Foxsy AI (FOXSY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Foxsy AI (FOXSY) Informacije FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture. Službena web stranica: https://foxsy.ai Bijela knjiga: https://project.docs.foxsy.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2 Kupi FOXSY odmah!

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Foxsy AI (FOXSY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Ukupna količina: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Količina u optjecaju: $ 661.20M $ 661.20M $ 661.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Povijesni maksimum: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Povijesni minimum: $ 0.004434472368049447 $ 0.004434472368049447 $ 0.004434472368049447 Trenutna cijena: $ 0.004949 $ 0.004949 $ 0.004949 Saznajte više o cijeni Foxsy AI (FOXSY)

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Foxsy AI (FOXSY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOXSY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOXSY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOXSY tokena, istražite FOXSY cijenu tokena uživo!

