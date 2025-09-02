Što je Flamingo (FLM)

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

Flamingo (FLM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flamingo (FLM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Flamingo Resurs

Za dublje razumijevanje Flamingo, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flamingo Koliko Flamingo (FLM) vrijedi danas? Cijena FLM uživo u USD je 0.02716 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FLM u USD? $ 0.02716 . Provjerite Trenutačna cijena FLM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Flamingo? Tržišna kapitalizacija za FLM je $ 15.10M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FLM? Količina u optjecaju za FLM je 555.81M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLM? FLM je postigao ATH cijenu od 1.24220201 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLM? FLM je vidio ATL cijenu od 0.013609467044339166 USD . Koliki je obujam trgovanja za FLM? 24-satni obujam trgovanja za FLM je $ 214.48K USD . Hoće li FLM još narasti ove godine? FLM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

