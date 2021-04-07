FLM

Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc.

ImeFLM

PoredakNo.936

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)4.93%

Količina u optjecaju556,310,629.445242

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina556,310,629.445242

Stopa optjecaja0.5563%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.24220201,2021-04-07

Najniža cijena0.013609467044339166,2025-04-17

Javni blockchainNONE

Loading...