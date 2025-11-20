Fleek Cijena danas

Trenutačna cijena Fleek (FLK) danas je $ 0.1337, s promjenom od 3.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLK u USD je $ 0.1337 po FLK.

Fleek trenutačno je na #1665 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.67M, s količinom u optjecaju od 20.00M FLK. Tijekom posljednja 24 sata, FLK trgovao je između $ 0.12 (niska) i $ 0.1337 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.6289933396082115, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.11349214572806128.

U kratkoročnim performansama, FLK se kretao +7.21% u posljednjem satu i -12.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 137.96K.

Informacije o tržištu Fleek (FLK)

Poredak No.1665 Tržišna kapitalizacija $ 2.67M Obujam (24 sata) $ 137.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.37M Količina u optjecaju 20.00M Maksimalna količina 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 Stopa optjecaja 20.00% Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fleek je $ 2.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 137.96K. Količina u optjecaju FLK je 20.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.37M.