Na temelju vašeg predviđanja, Fleek bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.1222 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Fleek bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.12831 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za FLK je $ 0.134725 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za FLK je $ 0.141461 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FLK u 2029. je $ 0.148534 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FLK u 2030. je $ 0.155961 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Fleek mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.254045.

U 2050. godini, cijena Fleek mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.413812.