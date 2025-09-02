Više o FIRO

FIRO Informacije o cijeni

FIRO Bijela knjiga

FIRO Službena web stranica

FIRO Tokenomija

FIRO Prognoza cijena

FIRO Povijest

Vodič za kupnju FIRO

Konverter FIRO u fiducijarnu valutu

FIRO Spot trgovanje

FIRO USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FIRO Logotip

FIRO Cijena(FIRO)

1 FIRO u USD cijena uživo:

$0.5631
$0.5631$0.5631
-0.51%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FIRO (FIRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:40:41 (UTC+8)

FIRO (FIRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5302
$ 0.5302$ 0.5302
24-satna najniža cijena
$ 0.6009
$ 0.6009$ 0.6009
24-satna najviša cijena

$ 0.5302
$ 0.5302$ 0.5302

$ 0.6009
$ 0.6009$ 0.6009

$ 169.99099731445312
$ 169.99099731445312$ 169.99099731445312

$ 0.2751010060310364
$ 0.2751010060310364$ 0.2751010060310364

+0.07%

-0.51%

-0.06%

-0.06%

FIRO (FIRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.564. Tijekom protekla 24 sata, FIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5302 i najviše cijene $ 0.6009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRO je $ 169.99099731445312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.2751010060310364.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRO se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FIRO (FIRO)

No.1149

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

$ 82.80K
$ 82.80K$ 82.80K

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

17.65M
17.65M 17.65M

17,654,651.05784282
17,654,651.05784282 17,654,651.05784282

2016-09-01 00:00:00

XZC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FIRO je $ 9.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.80K. Količina u optjecaju FIRO je 17.65M, s ukupnom količinom od 17654651.05784282. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.96M.

FIRO (FIRO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FIRO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002887-0.51%
30 dana$ -0.0088-1.54%
60 dana$ -0.1015-15.26%
90 dana$ -0.0857-13.20%
FIRO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FIRO od $ -0.002887 (-0.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FIRO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0088 (-1.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FIRO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIRO od $ -0.1015 (-15.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FIRO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0857 (-13.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FIRO (FIRO)?

Pogledajte FIRO stranicu Povijest cijena sada.

Što je FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FIRO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FIRO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FIRO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FIRO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FIRO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FIRO (FIRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FIRO (FIRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FIRO.

Provjerite FIRO predviđanje cijene sada!

FIRO (FIRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FIRO (FIRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FIRO (FIRO)

Tražiš kako kupiti FIRO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FIRO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FIRO u lokalnim valutama

1 FIRO(FIRO) u VND
14,841.66
1 FIRO(FIRO) u AUD
A$0.85728
1 FIRO(FIRO) u GBP
0.41172
1 FIRO(FIRO) u EUR
0.4794
1 FIRO(FIRO) u USD
$0.564
1 FIRO(FIRO) u MYR
RM2.38008
1 FIRO(FIRO) u TRY
23.2086
1 FIRO(FIRO) u JPY
¥82.908
1 FIRO(FIRO) u ARS
ARS$776.85924
1 FIRO(FIRO) u RUB
45.43584
1 FIRO(FIRO) u INR
49.64328
1 FIRO(FIRO) u IDR
Rp9,245.90016
1 FIRO(FIRO) u KRW
786.6108
1 FIRO(FIRO) u PHP
32.22132
1 FIRO(FIRO) u EGP
￡E.27.37092
1 FIRO(FIRO) u BRL
R$3.06252
1 FIRO(FIRO) u CAD
C$0.77268
1 FIRO(FIRO) u BDT
68.54292
1 FIRO(FIRO) u NGN
863.70396
1 FIRO(FIRO) u COP
$2,265.05784
1 FIRO(FIRO) u ZAR
R.9.9264
1 FIRO(FIRO) u UAH
23.36652
1 FIRO(FIRO) u VES
Bs82.344
1 FIRO(FIRO) u CLP
$545.952
1 FIRO(FIRO) u PKR
Rs160.04064
1 FIRO(FIRO) u KZT
304.04112
1 FIRO(FIRO) u THB
฿18.21156
1 FIRO(FIRO) u TWD
NT$17.28096
1 FIRO(FIRO) u AED
د.إ2.06988
1 FIRO(FIRO) u CHF
Fr0.4512
1 FIRO(FIRO) u HKD
HK$4.39356
1 FIRO(FIRO) u AMD
֏215.59464
1 FIRO(FIRO) u MAD
.د.م5.06472
1 FIRO(FIRO) u MXN
$10.5186
1 FIRO(FIRO) u SAR
ريال2.115
1 FIRO(FIRO) u PLN
2.05296
1 FIRO(FIRO) u RON
лв2.44212
1 FIRO(FIRO) u SEK
kr5.29596
1 FIRO(FIRO) u BGN
лв0.94188
1 FIRO(FIRO) u HUF
Ft190.4064
1 FIRO(FIRO) u CZK
11.76504
1 FIRO(FIRO) u KWD
د.ك0.17202
1 FIRO(FIRO) u ILS
1.8894
1 FIRO(FIRO) u AOA
Kz514.12548
1 FIRO(FIRO) u BHD
.د.ب0.212628
1 FIRO(FIRO) u BMD
$0.564
1 FIRO(FIRO) u DKK
kr3.59268
1 FIRO(FIRO) u HNL
L14.7768
1 FIRO(FIRO) u MUR
25.8312
1 FIRO(FIRO) u NAD
$9.92076
1 FIRO(FIRO) u NOK
kr5.63436
1 FIRO(FIRO) u NZD
$0.95316
1 FIRO(FIRO) u PAB
B/.0.564
1 FIRO(FIRO) u PGK
K2.38572
1 FIRO(FIRO) u QAR
ر.ق2.05296
1 FIRO(FIRO) u RSD
дин.56.44512

FIRO Resurs

Za dublje razumijevanje FIRO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FIRO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FIRO

Koliko FIRO (FIRO) vrijedi danas?
Cijena FIRO uživo u USD je 0.564 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIRO u USD?
Trenutačna cijena FIRO u USD je $ 0.564. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FIRO?
Tržišna kapitalizacija za FIRO je $ 9.96M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIRO?
Količina u optjecaju za FIRO je 17.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIRO?
FIRO je postigao ATH cijenu od 169.99099731445312 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIRO?
FIRO je vidio ATL cijenu od 0.2751010060310364 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIRO?
24-satni obujam trgovanja za FIRO je $ 82.80K USD.
Hoće li FIRO još narasti ove godine?
FIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:40:41 (UTC+8)

FIRO (FIRO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FIRO u USD kalkulator

Iznos

FIRO
FIRO
USD
USD

1 FIRO = 0.564 USD

Trgujte FIRO

FIROUSDT
$0.5631
$0.5631$0.5631
-0.54%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine