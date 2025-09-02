Što je FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FIRO (FIRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FIRO (FIRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FIRO.

FIRO (FIRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FIRO (FIRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FIRO (FIRO)

FIRO u lokalnim valutama

FIRO Resurs

Za dublje razumijevanje FIRO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FIRO Koliko FIRO (FIRO) vrijedi danas? Cijena FIRO uživo u USD je 0.564 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FIRO u USD? $ 0.564 . Provjerite Trenutačna cijena FIRO u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija FIRO? Tržišna kapitalizacija za FIRO je $ 9.96M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FIRO? Količina u optjecaju za FIRO je 17.65M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIRO? FIRO je postigao ATH cijenu od 169.99099731445312 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIRO? FIRO je vidio ATL cijenu od 0.2751010060310364 USD . Koliki je obujam trgovanja za FIRO? 24-satni obujam trgovanja za FIRO je $ 82.80K USD . Hoće li FIRO još narasti ove godine? FIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.

FIRO (FIRO) Važna ažuriranja industrije

