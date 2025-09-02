FIRO (FIRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.564. Tijekom protekla 24 sata, FIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5302 i najviše cijene $ 0.6009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRO je $ 169.99099731445312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.2751010060310364.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRO se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FIRO (FIRO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija FIRO je $ 9.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.80K. Količina u optjecaju FIRO je 17.65M, s ukupnom količinom od 17654651.05784282. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.96M.
FIRO (FIRO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FIRO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002887
-0.51%
30 dana
$ -0.0088
-1.54%
60 dana
$ -0.1015
-15.26%
90 dana
$ -0.0857
-13.20%
FIRO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FIRO od $ -0.002887 (-0.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FIRO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0088 (-1.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FIRO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIRO od $ -0.1015 (-15.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FIRO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0857 (-13.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FIRO (FIRO)?
XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.
