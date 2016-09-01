FIRO (FIRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FIRO (FIRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FIRO (FIRO) Informacije XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Službena web stranica: https://firo.org/ Bijela knjiga: https://firo.org/about/tech/ Istraživač blokova: https://explorer.firo.org/ Kupi FIRO odmah!

FIRO (FIRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FIRO (FIRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Ukupna količina: $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M Količina u optjecaju: $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Povijesni maksimum: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Povijesni minimum: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Trenutna cijena: $ 0.6307 $ 0.6307 $ 0.6307 Saznajte više o cijeni FIRO (FIRO)

FIRO (FIRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FIRO (FIRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIRO tokena, istražite FIRO cijenu tokena uživo!

