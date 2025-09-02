Fractal Bitcoin (FB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4306. Tijekom protekla 24 sata, FBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4252 i najviše cijene $ 0.451, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FB je $ 39.250767727233885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.371158255953185.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FB se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +8.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Fractal Bitcoin (FB)
No.725
$ 31.00M
$ 31.00M$ 31.00M
$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K
$ 90.43M
$ 90.43M$ 90.43M
71.99M
71.99M 71.99M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
130,722,400
130,722,400 130,722,400
34.27%
FRACTAL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fractal Bitcoin je $ 31.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.38K. Količina u optjecaju FB je 71.99M, s ukupnom količinom od 130722400. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.43M.
Fractal Bitcoin (FB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Fractal Bitcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.008161
-1.85%
30 dana
$ +0.0547
+14.55%
60 dana
$ -0.0374
-8.00%
90 dana
$ -0.0712
-14.19%
Fractal Bitcoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FB od $ -0.008161 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Fractal Bitcoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0547 (+14.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Fractal Bitcoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FB od $ -0.0374 (-8.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Fractal Bitcoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0712 (-14.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fractal Bitcoin (FB)?
Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.
Fractal Bitcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fractal Bitcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Fractal Bitcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fractal Bitcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Fractal Bitcoin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Fractal Bitcoin (FB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fractal Bitcoin (FB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fractal Bitcoin.
Razumijevanje tokenomike Fractal Bitcoin (FB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Fractal Bitcoin (FB)
Tražiš kako kupiti Fractal Bitcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fractal Bitcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.