Fractal Bitcoin Logotip

Fractal Bitcoin Cijena(FB)

1 FB u USD cijena uživo:

$0.4306
$0.4306$0.4306
-1.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fractal Bitcoin (FB)
Fractal Bitcoin (FB) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.4252
$ 0.4252
$ 0.4252$ 0.4252
24-satna najniža cijena
$ 0.451
$ 0.451$ 0.451
24-satna najviša cijena

$ 0.4252
$ 0.4252$ 0.4252

$ 0.451
$ 0.451$ 0.451

$ 39.250767727233885
$ 39.250767727233885$ 39.250767727233885

$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185

-1.06%

-1.85%

+8.08%

+8.08%

Fractal Bitcoin (FB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4306. Tijekom protekla 24 sata, FBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4252 i najviše cijene $ 0.451, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FB je $ 39.250767727233885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.371158255953185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FB se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +8.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fractal Bitcoin (FB)

No.725

$ 31.00M
$ 31.00M$ 31.00M

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

$ 90.43M
$ 90.43M$ 90.43M

71.99M
71.99M 71.99M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

130,722,400
130,722,400 130,722,400

34.27%

FRACTAL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fractal Bitcoin je $ 31.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.38K. Količina u optjecaju FB je 71.99M, s ukupnom količinom od 130722400. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.43M.

Fractal Bitcoin (FB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fractal Bitcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008161-1.85%
30 dana$ +0.0547+14.55%
60 dana$ -0.0374-8.00%
90 dana$ -0.0712-14.19%
Fractal Bitcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FB od $ -0.008161 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fractal Bitcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0547 (+14.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fractal Bitcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FB od $ -0.0374 (-8.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fractal Bitcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0712 (-14.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fractal Bitcoin (FB)?

Pogledajte Fractal Bitcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fractal Bitcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fractal Bitcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fractal Bitcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fractal Bitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fractal Bitcoin (FB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fractal Bitcoin (FB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fractal Bitcoin.

Provjerite Fractal Bitcoin predviđanje cijene sada!

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fractal Bitcoin (FB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fractal Bitcoin (FB)

Tražiš kako kupiti Fractal Bitcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fractal Bitcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FB u lokalnim valutama

1 Fractal Bitcoin(FB) u VND
11,331.239
1 Fractal Bitcoin(FB) u AUD
A$0.654512
1 Fractal Bitcoin(FB) u GBP
0.314338
1 Fractal Bitcoin(FB) u EUR
0.36601
1 Fractal Bitcoin(FB) u USD
$0.4306
1 Fractal Bitcoin(FB) u MYR
RM1.817132
1 Fractal Bitcoin(FB) u TRY
17.706272
1 Fractal Bitcoin(FB) u JPY
¥63.2982
1 Fractal Bitcoin(FB) u ARS
ARS$593.112746
1 Fractal Bitcoin(FB) u RUB
34.689136
1 Fractal Bitcoin(FB) u INR
37.8928
1 Fractal Bitcoin(FB) u IDR
Rp7,059.015264
1 Fractal Bitcoin(FB) u KRW
599.71815
1 Fractal Bitcoin(FB) u PHP
24.595872
1 Fractal Bitcoin(FB) u EGP
￡E.20.897018
1 Fractal Bitcoin(FB) u BRL
R$2.338158
1 Fractal Bitcoin(FB) u CAD
C$0.589922
1 Fractal Bitcoin(FB) u BDT
52.330818
1 Fractal Bitcoin(FB) u NGN
658.40893
1 Fractal Bitcoin(FB) u COP
$1,729.315436
1 Fractal Bitcoin(FB) u ZAR
R.7.57856
1 Fractal Bitcoin(FB) u UAH
17.813922
1 Fractal Bitcoin(FB) u VES
Bs62.8676
1 Fractal Bitcoin(FB) u CLP
$417.682
1 Fractal Bitcoin(FB) u PKR
Rs122.014816
1 Fractal Bitcoin(FB) u KZT
231.753226
1 Fractal Bitcoin(FB) u THB
฿13.912686
1 Fractal Bitcoin(FB) u TWD
NT$13.184972
1 Fractal Bitcoin(FB) u AED
د.إ1.580302
1 Fractal Bitcoin(FB) u CHF
Fr0.34448
1 Fractal Bitcoin(FB) u HKD
HK$3.354374
1 Fractal Bitcoin(FB) u AMD
֏164.601156
1 Fractal Bitcoin(FB) u MAD
.د.م3.866788
1 Fractal Bitcoin(FB) u MXN
$8.026384
1 Fractal Bitcoin(FB) u SAR
ريال1.61475
1 Fractal Bitcoin(FB) u PLN
1.563078
1 Fractal Bitcoin(FB) u RON
лв1.864498
1 Fractal Bitcoin(FB) u SEK
kr4.043334
1 Fractal Bitcoin(FB) u BGN
лв0.719102
1 Fractal Bitcoin(FB) u HUF
Ft145.323194
1 Fractal Bitcoin(FB) u CZK
8.97801
1 Fractal Bitcoin(FB) u KWD
د.ك0.131333
1 Fractal Bitcoin(FB) u ILS
1.44251
1 Fractal Bitcoin(FB) u AOA
Kz392.522042
1 Fractal Bitcoin(FB) u BHD
.د.ب0.1619056
1 Fractal Bitcoin(FB) u BMD
$0.4306
1 Fractal Bitcoin(FB) u DKK
kr2.742922
1 Fractal Bitcoin(FB) u HNL
L11.264496
1 Fractal Bitcoin(FB) u MUR
19.72148
1 Fractal Bitcoin(FB) u NAD
$7.561336
1 Fractal Bitcoin(FB) u NOK
kr4.306
1 Fractal Bitcoin(FB) u NZD
$0.727714
1 Fractal Bitcoin(FB) u PAB
B/.0.4306
1 Fractal Bitcoin(FB) u PGK
K1.821438
1 Fractal Bitcoin(FB) u QAR
ر.ق1.567384
1 Fractal Bitcoin(FB) u RSD
дин.43.094448

Fractal Bitcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Fractal Bitcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fractal Bitcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fractal Bitcoin

Koliko Fractal Bitcoin (FB) vrijedi danas?
Cijena FB uživo u USD je 0.4306 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FB u USD?
Trenutačna cijena FB u USD je $ 0.4306. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fractal Bitcoin?
Tržišna kapitalizacija za FB je $ 31.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FB?
Količina u optjecaju za FB je 71.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FB?
FB je postigao ATH cijenu od 39.250767727233885 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FB?
FB je vidio ATL cijenu od 0.371158255953185 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FB?
24-satni obujam trgovanja za FB je $ 54.38K USD.
Hoće li FB još narasti ove godine?
FB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Fractal Bitcoin (FB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

