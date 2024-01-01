Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fractal Bitcoin (FB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fractal Bitcoin (FB) Informacije Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Službena web stranica: https://fractalbitcoin.io Bijela knjiga: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Istraživač blokova: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fractal Bitcoin (FB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.32M $ 31.32M $ 31.32M Ukupna količina: $ 130.94M $ 130.94M $ 130.94M Količina u optjecaju: $ 72.20M $ 72.20M $ 72.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 91.10M $ 91.10M $ 91.10M Povijesni maksimum: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Povijesni minimum: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Trenutna cijena: $ 0.4338 $ 0.4338 $ 0.4338 Saznajte više o cijeni Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjera upotrebe Razumijevanje tokenomike Fractal Bitcoin (FB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti FB Jeste li zainteresirani za dodavanje Fractal Bitcoin (FB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Fractal Bitcoin (FB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FB povijest cijena odmah!

FB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FB? Naša FB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FB predviđanje cijene tokena odmah!

