Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Fractal Bitcoin (FB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Fractal Bitcoin (FB) Informacije

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Službena web stranica:
https://fractalbitcoin.io
Bijela knjiga:
https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566
Istraživač blokova:
https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fractal Bitcoin (FB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 31.32M
$ 31.32M$ 31.32M
Ukupna količina:
$ 130.94M
$ 130.94M$ 130.94M
Količina u optjecaju:
$ 72.20M
$ 72.20M$ 72.20M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 91.10M
$ 91.10M$ 91.10M
Povijesni maksimum:
$ 29.01
$ 29.01$ 29.01
Povijesni minimum:
$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185
Trenutna cijena:
$ 0.4338
$ 0.4338$ 0.4338

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Fractal Bitcoin (FB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FB tokena, istražite FB cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

