FARTLESS COIN Cijena danas

Trenutačna cijena FARTLESS COIN (FARTLESS) danas je $ 0.0002632, s promjenom od 3.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARTLESS u USD je $ 0.0002632 po FARTLESS.

FARTLESS COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- FARTLESS. Tijekom posljednja 24 sata, FARTLESS trgovao je između $ 0.0002462 (niska) i $ 0.0002978 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, FARTLESS se kretao -7.75% u posljednjem satu i -23.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.71K.

Informacije o tržištu FARTLESS COIN (FARTLESS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.71K$ 57.71K $ 57.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija FARTLESS COIN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.71K. Količina u optjecaju FARTLESS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.