Cryvantis Cijena danas

Trenutačna cijena Cryvantis (CRYVANTIS) danas je $ 0.00002943, s promjenom od 34.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRYVANTIS u USD je $ 0.00002943 po CRYVANTIS.

Cryvantis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CRYVANTIS. Tijekom posljednja 24 sata, CRYVANTIS trgovao je između $ 0.00002929 (niska) i $ 0.00006007 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CRYVANTIS se kretao -1.87% u posljednjem satu i -47.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 87.01K.

Informacije o tržištu Cryvantis (CRYVANTIS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 87.01K$ 87.01K $ 87.01K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 294.30K$ 294.30K $ 294.30K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryvantis je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.01K. Količina u optjecaju CRYVANTIS je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 294.30K.