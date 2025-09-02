Što je Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web (EWT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Energy Web (EWT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EWT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Energy Web Resurs

Za dublje razumijevanje Energy Web, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Energy Web Koliko Energy Web (EWT) vrijedi danas? Cijena EWT uživo u USD je 1.106 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EWT u USD? $ 1.106 . Provjerite Trenutačna cijena EWT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Energy Web? Tržišna kapitalizacija za EWT je $ 33.25M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EWT? Količina u optjecaju za EWT je 30.06M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EWT? EWT je postigao ATH cijenu od 22.22484866 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EWT? EWT je vidio ATL cijenu od 0.500832477028 USD . Koliki je obujam trgovanja za EWT? 24-satni obujam trgovanja za EWT je $ 101.49K USD . Hoće li EWT još narasti ove godine? EWT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EWT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

