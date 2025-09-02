Više o EWT

EWT Informacije o cijeni

EWT Bijela knjiga

EWT Službena web stranica

EWT Tokenomija

EWT Prognoza cijena

EWT Povijest

Vodič za kupnju EWT

Konverter EWT u fiducijarnu valutu

EWT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Energy Web Logotip

Energy Web Cijena(EWT)

1 EWT u USD cijena uživo:

$1.106
$1.106$1.106
-3.74%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Energy Web (EWT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:39:40 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.101
$ 1.101$ 1.101
24-satna najniža cijena
$ 1.178
$ 1.178$ 1.178
24-satna najviša cijena

$ 1.101
$ 1.101$ 1.101

$ 1.178
$ 1.178$ 1.178

$ 22.22484866
$ 22.22484866$ 22.22484866

$ 0.500832477028
$ 0.500832477028$ 0.500832477028

-0.90%

-3.74%

-10.38%

-10.38%

Energy Web (EWT) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.106. Tijekom protekla 24 sata, EWTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.101 i najviše cijene $ 1.178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EWT je $ 22.22484866, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.500832477028.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EWT se promijenio za -0.90% u posljednjih sat vremena, -3.74% u posljednjih 24 sata i -10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Energy Web (EWT)

No.690

$ 33.25M
$ 33.25M$ 33.25M

$ 101.49K
$ 101.49K$ 101.49K

$ 110.60M
$ 110.60M$ 110.60M

30.06M
30.06M 30.06M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

82,994,194.04197086
82,994,194.04197086 82,994,194.04197086

30.06%

EWT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Energy Web je $ 33.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 101.49K. Količina u optjecaju EWT je 30.06M, s ukupnom količinom od 82994194.04197086. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.60M.

Energy Web (EWT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Energy Web za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.04297-3.74%
30 dana$ -0.329-22.93%
60 dana$ -0.019-1.69%
90 dana$ -0.656-37.24%
Energy Web promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EWT od $ -0.04297 (-3.74%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Energy Web 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.329 (-22.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Energy Web 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EWT od $ -0.019 (-1.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Energy Web 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.656 (-37.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Energy Web (EWT)?

Pogledajte Energy Web stranicu Povijest cijena sada.

Što je Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Energy Web ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EWT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Energy Web na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Energy Web učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Energy Web Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Energy Web (EWT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Energy Web (EWT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Energy Web.

Provjerite Energy Web predviđanje cijene sada!

Energy Web (EWT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Energy Web (EWT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EWT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Energy Web (EWT)

Tražiš kako kupiti Energy Web? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Energy Web na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EWT u lokalnim valutama

1 Energy Web(EWT) u VND
29,104.39
1 Energy Web(EWT) u AUD
A$1.68112
1 Energy Web(EWT) u GBP
0.80738
1 Energy Web(EWT) u EUR
0.9401
1 Energy Web(EWT) u USD
$1.106
1 Energy Web(EWT) u MYR
RM4.66732
1 Energy Web(EWT) u TRY
45.5119
1 Energy Web(EWT) u JPY
¥162.582
1 Energy Web(EWT) u ARS
ARS$1,523.41546
1 Energy Web(EWT) u RUB
89.09936
1 Energy Web(EWT) u INR
97.35012
1 Energy Web(EWT) u IDR
Rp18,131.14464
1 Energy Web(EWT) u KRW
1,542.5382
1 Energy Web(EWT) u PHP
63.18578
1 Energy Web(EWT) u EGP
￡E.53.67418
1 Energy Web(EWT) u BRL
R$6.00558
1 Energy Web(EWT) u CAD
C$1.51522
1 Energy Web(EWT) u BDT
134.41218
1 Energy Web(EWT) u NGN
1,693.71734
1 Energy Web(EWT) u COP
$4,441.76236
1 Energy Web(EWT) u ZAR
R.19.4656
1 Energy Web(EWT) u UAH
45.82158
1 Energy Web(EWT) u VES
Bs161.476
1 Energy Web(EWT) u CLP
$1,070.608
1 Energy Web(EWT) u PKR
Rs313.83856
1 Energy Web(EWT) u KZT
596.22248
1 Energy Web(EWT) u THB
฿35.71274
1 Energy Web(EWT) u TWD
NT$33.88784
1 Energy Web(EWT) u AED
د.إ4.05902
1 Energy Web(EWT) u CHF
Fr0.8848
1 Energy Web(EWT) u HKD
HK$8.61574
1 Energy Web(EWT) u AMD
֏422.77956
1 Energy Web(EWT) u MAD
.د.م9.93188
1 Energy Web(EWT) u MXN
$20.6269
1 Energy Web(EWT) u SAR
ريال4.1475
1 Energy Web(EWT) u PLN
4.02584
1 Energy Web(EWT) u RON
лв4.78898
1 Energy Web(EWT) u SEK
kr10.38534
1 Energy Web(EWT) u BGN
лв1.84702
1 Energy Web(EWT) u HUF
Ft373.3856
1 Energy Web(EWT) u CZK
23.07116
1 Energy Web(EWT) u KWD
د.ك0.33733
1 Energy Web(EWT) u ILS
3.7051
1 Energy Web(EWT) u AOA
Kz1,008.19642
1 Energy Web(EWT) u BHD
.د.ب0.416962
1 Energy Web(EWT) u BMD
$1.106
1 Energy Web(EWT) u DKK
kr7.04522
1 Energy Web(EWT) u HNL
L28.9772
1 Energy Web(EWT) u MUR
50.6548
1 Energy Web(EWT) u NAD
$19.45454
1 Energy Web(EWT) u NOK
kr11.04894
1 Energy Web(EWT) u NZD
$1.86914
1 Energy Web(EWT) u PAB
B/.1.106
1 Energy Web(EWT) u PGK
K4.67838
1 Energy Web(EWT) u QAR
ر.ق4.02584
1 Energy Web(EWT) u RSD
дин.110.68848

Energy Web Resurs

Za dublje razumijevanje Energy Web, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Energy Web web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Energy Web

Koliko Energy Web (EWT) vrijedi danas?
Cijena EWT uživo u USD je 1.106 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EWT u USD?
Trenutačna cijena EWT u USD je $ 1.106. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Energy Web?
Tržišna kapitalizacija za EWT je $ 33.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EWT?
Količina u optjecaju za EWT je 30.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EWT?
EWT je postigao ATH cijenu od 22.22484866 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EWT?
EWT je vidio ATL cijenu od 0.500832477028 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EWT?
24-satni obujam trgovanja za EWT je $ 101.49K USD.
Hoće li EWT još narasti ove godine?
EWT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EWT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:39:40 (UTC+8)

Energy Web (EWT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

EWT u USD kalkulator

Iznos

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 1.106 USD

Trgujte EWT

EWTUSDT
$1.106
$1.106$1.106
-3.74%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine