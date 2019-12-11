Energy Web (EWT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Energy Web (EWT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Energy Web (EWT) Informacije Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Službena web stranica: https://www.energyweb.org/ Bijela knjiga: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Istraživač blokova: https://explorer.energyweb.org/ Kupi EWT odmah!

Energy Web (EWT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Energy Web (EWT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M Ukupna količina: $ 83.03M $ 83.03M $ 83.03M Količina u optjecaju: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 128.70M $ 128.70M $ 128.70M Povijesni maksimum: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Povijesni minimum: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Trenutna cijena: $ 1.287 $ 1.287 $ 1.287 Saznajte više o cijeni Energy Web (EWT)

Energy Web (EWT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Energy Web (EWT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EWT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EWT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EWT tokena, istražite EWT cijenu tokena uživo!

Energy Web (EWT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EWT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EWT povijest cijena odmah!

EWT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EWT? Naša EWT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EWT predviđanje cijene tokena odmah!

