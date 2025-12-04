BurzaDEX+
Cijena DIN uživo danas je 0.05604 USD.DIN tržišna kapitalizacija je 0 USD. Pratite ažuriranja cijene DIN u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena DIN uživo danas je 0.05604 USD.DIN tržišna kapitalizacija je 0 USD. Pratite ažuriranja cijene DIN u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

DIN Cijena(DIN)

1 DIN u USD cijena uživo:

$0.05605
-1.85%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DIN (DIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-12-04 16:58:32 (UTC+8)

DIN Cijena danas

Trenutačna cijena DIN (DIN) danas je $ 0.05604, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIN u USD je $ 0.05604 po DIN.

DIN trenutačno je na #4105 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 DIN. Tijekom posljednja 24 sata, DIN trgovao je između $ 0.05575 (niska) i $ 0.05768 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.154901467997254, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04592977819465978.

U kratkoročnim performansama, DIN se kretao -0.29% u posljednjem satu i -6.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 109.88K.

Informacije o tržištu DIN (DIN)

No.4105

$ 0.00
$ 109.88K
$ 5.60M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 109.88K. Količina u optjecaju DIN je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.60M.

DIN Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05575
24-satna najniža cijena
$ 0.05768
24-satna najviša cijena

$ 0.05575
$ 0.05768
$ 1.154901467997254
$ 0.04592977819465978
-0.29%

-1.84%

-6.62%

-6.62%

DIN (DIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0010565-1.84%
30 dana$ +0.00604+12.08%
60 dana$ +0.00604+12.08%
90 dana$ +0.00604+12.08%
DIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DIN od $ -0.0010565 (-1.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00604 (+12.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DIN od $ +0.00604 (+12.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00604 (+12.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DIN (DIN)?

Pogledajte DIN stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za DIN

DIN (DIN) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DIN u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
DIN (DIN) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena DIN mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu DIN dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za DIN predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na DIN Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati DIN

Spremni započeti s DIN? Kupnja DIN je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji DIN. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje DIN (DIN) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 0.00 dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i DIN će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti DIN (DIN) Vodič

Što možete učiniti s DIN

Posjedovanje DIN omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja DIN (DIN) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je DIN (DIN)

DIN is the First AI Agent Blockchain. Created from the foundation of the Data Intelligence Network, DIN is designed to provide comprehensive solutions and infrastructure for AI agents and decentralized AI applications (dAI-Apps).

DIN Resurs

Za dublje razumijevanje DIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DIN

Koliko će 1 DIN vrijediti 2030. godine?
Ako bi DIN rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena DIN i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-12-04 16:58:32 (UTC+8)

DIN (DIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Istražite više o DIN

DIN USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije DIN s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje DIN USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje DIN (DIN) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu DIN uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
DIN/USDT
$0.05605
$0.05605$0.05605
-1.83%
0.00% (USDT)

Više kriptovaluta za istraživanje

Odricanje od odgovornosti

