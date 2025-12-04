DIN Cijena danas

Trenutačna cijena DIN (DIN) danas je $ 0.05604, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIN u USD je $ 0.05604 po DIN.

DIN trenutačno je na #4105 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 DIN. Tijekom posljednja 24 sata, DIN trgovao je između $ 0.05575 (niska) i $ 0.05768 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.154901467997254, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04592977819465978.

U kratkoročnim performansama, DIN se kretao -0.29% u posljednjem satu i -6.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 109.88K.

Informacije o tržištu DIN (DIN)

Poredak No.4105 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 109.88K$ 109.88K $ 109.88K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 109.88K. Količina u optjecaju DIN je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.60M.