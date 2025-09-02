Što je Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Convex Finance (CVX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Convex Finance (CVX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Convex Finance.

Provjerite Convex Finance predviđanje cijene sada!

Convex Finance (CVX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Convex Finance (CVX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CVX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Convex Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Convex Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Convex Finance Koliko Convex Finance (CVX) vrijedi danas? Cijena CVX uživo u USD je 3.326 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CVX u USD? $ 3.326 . Provjerite Trenutačna cijena CVX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Convex Finance? Tržišna kapitalizacija za CVX je $ 330.23M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CVX? Količina u optjecaju za CVX je 99.29M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CVX? CVX je postigao ATH cijenu od 62.68817812800717 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CVX? CVX je vidio ATL cijenu od 1.4333339308751847 USD . Koliki je obujam trgovanja za CVX? 24-satni obujam trgovanja za CVX je $ 640.22K USD . Hoće li CVX još narasti ove godine? CVX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CVX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

