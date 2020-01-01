Convex Finance (CVX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Convex Finance (CVX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Convex Finance (CVX) Informacije Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Službena web stranica: https://www.convexfinance.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Kupi CVX odmah!

Convex Finance (CVX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Convex Finance (CVX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 351.72M $ 351.72M $ 351.72M Ukupna količina: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Količina u optjecaju: $ 99.41M $ 99.41M $ 99.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 353.52M $ 353.52M $ 353.52M Povijesni maksimum: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Povijesni minimum: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Trenutna cijena: $ 3.538 $ 3.538 $ 3.538 Saznajte više o cijeni Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Convex Finance (CVX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CVX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CVX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CVX tokena, istražite CVX cijenu tokena uživo!

