Cijena CRETA uživo danas je 0.003109 USD. Pratite ažuriranja cijene CRETA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite CRETA trend cijene na MEXC-u sada.

Više o CRETA

CRETA Informacije o cijeni

CRETA Službena web stranica

CRETA Tokenomija

CRETA Prognoza cijena

CRETA Povijest

Vodič za kupnju CRETA

Konverter CRETA u fiducijarnu valutu

CRETA Spot trgovanje

CRETA Logotip

CRETA Cijena(CRETA)

1 CRETA u USD cijena uživo:

$0.003111
$0.003111$0.003111
-0.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CRETA (CRETA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 09:32:32 (UTC+8)

CRETA (CRETA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003024
$ 0.003024$ 0.003024
24-satna najniža cijena
$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301
24-satna najviša cijena

$ 0.003024
$ 0.003024$ 0.003024

$ 0.003301
$ 0.003301$ 0.003301

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558

+0.09%

-0.63%

-5.94%

-5.94%

CRETA (CRETA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003109. Tijekom protekla 24 sata, CRETAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003024 i najviše cijene $ 0.003301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRETA je $ 2.382079672694401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002823386193634558.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRETA se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRETA (CRETA)

No.1475

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

$ 65.10K
$ 65.10K$ 65.10K

$ 31.09M
$ 31.09M$ 31.09M

1.47B
1.47B 1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

14.66%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRETA je $ 4.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.10K. Količina u optjecaju CRETA je 1.47B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.09M.

CRETA (CRETA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CRETA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001972-0.63%
30 dana$ -0.000299-8.78%
60 dana$ -0.000875-21.97%
90 dana$ -0.00206-39.86%
CRETA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CRETA od $ -0.00001972 (-0.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CRETA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000299 (-8.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CRETA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRETA od $ -0.000875 (-21.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CRETA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00206 (-39.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CRETA (CRETA)?

Pogledajte CRETA stranicu Povijest cijena sada.

Što je CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CRETA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRETA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CRETA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CRETA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CRETA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CRETA (CRETA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CRETA (CRETA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CRETA.

Provjerite CRETA predviđanje cijene sada!

CRETA (CRETA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CRETA (CRETA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRETA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CRETA (CRETA)

Tražiš kako kupiti CRETA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CRETA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CRETA u lokalnim valutama

1 CRETA(CRETA) u VND
81.813335
1 CRETA(CRETA) u AUD
A$0.00475677
1 CRETA(CRETA) u GBP
0.00230066
1 CRETA(CRETA) u EUR
0.00264265
1 CRETA(CRETA) u USD
$0.003109
1 CRETA(CRETA) u MYR
RM0.01311998
1 CRETA(CRETA) u TRY
0.13023601
1 CRETA(CRETA) u JPY
¥0.46635
1 CRETA(CRETA) u ARS
ARS$4.5254604
1 CRETA(CRETA) u RUB
0.25201554
1 CRETA(CRETA) u INR
0.27365418
1 CRETA(CRETA) u IDR
Rp51.81664594
1 CRETA(CRETA) u PHP
0.18069508
1 CRETA(CRETA) u EGP
￡E.0.1479884
1 CRETA(CRETA) u BRL
R$0.0167886
1 CRETA(CRETA) u CAD
C$0.0043526
1 CRETA(CRETA) u BDT
0.37973326
1 CRETA(CRETA) u NGN
4.57203322
1 CRETA(CRETA) u COP
$12.003849
1 CRETA(CRETA) u ZAR
R.0.05397224
1 CRETA(CRETA) u UAH
0.13011165
1 CRETA(CRETA) u TZS
T.Sh.7.65762245
1 CRETA(CRETA) u VES
Bs0.624909
1 CRETA(CRETA) u CLP
$2.972204
1 CRETA(CRETA) u PKR
Rs0.88245856
1 CRETA(CRETA) u KZT
1.67690133
1 CRETA(CRETA) u THB
฿0.10157103
1 CRETA(CRETA) u TWD
NT$0.09522867
1 CRETA(CRETA) u AED
د.إ0.01141003
1 CRETA(CRETA) u CHF
Fr0.00245611
1 CRETA(CRETA) u HKD
HK$0.02415693
1 CRETA(CRETA) u AMD
֏1.19712045
1 CRETA(CRETA) u MAD
.د.م0.02850953
1 CRETA(CRETA) u MXN
$0.05711233
1 CRETA(CRETA) u SAR
ريال0.01165875
1 CRETA(CRETA) u ETB
Br0.4610647
1 CRETA(CRETA) u KES
KSh0.40264659
1 CRETA(CRETA) u JOD
د.أ0.002204281
1 CRETA(CRETA) u PLN
0.01131676
1 CRETA(CRETA) u RON
лв0.01355524
1 CRETA(CRETA) u SEK
kr0.02931787
1 CRETA(CRETA) u BGN
лв0.00519203
1 CRETA(CRETA) u HUF
Ft1.03874799
1 CRETA(CRETA) u CZK
0.06479156
1 CRETA(CRETA) u KWD
د.ك0.000948245
1 CRETA(CRETA) u ILS
0.0102597
1 CRETA(CRETA) u BOB
Bs0.02151428
1 CRETA(CRETA) u AZN
0.0052853
1 CRETA(CRETA) u TJS
SM0.02875825
1 CRETA(CRETA) u GEL
0.0083943
1 CRETA(CRETA) u AOA
Kz2.84967831
1 CRETA(CRETA) u BHD
.د.ب0.001168984
1 CRETA(CRETA) u BMD
$0.003109
1 CRETA(CRETA) u DKK
kr0.0198976
1 CRETA(CRETA) u HNL
L0.08185997
1 CRETA(CRETA) u MUR
0.13999827
1 CRETA(CRETA) u NAD
$0.05434532
1 CRETA(CRETA) u NOK
kr0.03127654
1 CRETA(CRETA) u NZD
$0.00540966
1 CRETA(CRETA) u PAB
B/.0.003109
1 CRETA(CRETA) u PGK
K0.0130578
1 CRETA(CRETA) u QAR
ر.ق0.01134785
1 CRETA(CRETA) u RSD
дин.0.31239232
1 CRETA(CRETA) u UZS
soʻm37.91462808
1 CRETA(CRETA) u ALL
L0.25770501
1 CRETA(CRETA) u ANG
ƒ0.00556511
1 CRETA(CRETA) u AWG
ƒ0.0055962
1 CRETA(CRETA) u BBD
$0.006218
1 CRETA(CRETA) u BAM
KM0.00519203
1 CRETA(CRETA) u BIF
Fr9.196422
1 CRETA(CRETA) u BND
$0.00401061
1 CRETA(CRETA) u BSD
$0.003109
1 CRETA(CRETA) u JMD
$0.50110862
1 CRETA(CRETA) u KHR
12.53626525
1 CRETA(CRETA) u KMF
Fr1.311998
1 CRETA(CRETA) u LAK
67.58695517
1 CRETA(CRETA) u LKR
රු0.94383022
1 CRETA(CRETA) u MDL
L0.05257319
1 CRETA(CRETA) u MGA
Ar13.87944652
1 CRETA(CRETA) u MOP
P0.02493418
1 CRETA(CRETA) u MVR
0.0475677
1 CRETA(CRETA) u MWK
MK5.40695517
1 CRETA(CRETA) u MZN
MT0.19869619
1 CRETA(CRETA) u NPR
रु0.43911516
1 CRETA(CRETA) u PYG
22.049028
1 CRETA(CRETA) u RWF
Fr4.523595
1 CRETA(CRETA) u SBD
$0.02558707
1 CRETA(CRETA) u SCR
0.04318401
1 CRETA(CRETA) u SRD
$0.12252569
1 CRETA(CRETA) u SVC
$0.02726593
1 CRETA(CRETA) u SZL
L0.05434532
1 CRETA(CRETA) u TMT
m0.0108815
1 CRETA(CRETA) u TND
د.ت0.009103152
1 CRETA(CRETA) u TTD
$0.0211412
1 CRETA(CRETA) u UGX
Sh10.869064
1 CRETA(CRETA) u XAF
Fr1.747258
1 CRETA(CRETA) u XCD
$0.0083943
1 CRETA(CRETA) u XOF
Fr1.747258
1 CRETA(CRETA) u XPF
Fr0.317118
1 CRETA(CRETA) u BWP
P0.04175387
1 CRETA(CRETA) u BZD
$0.00624909
1 CRETA(CRETA) u CVE
$0.29404922
1 CRETA(CRETA) u DJF
Fr0.553402
1 CRETA(CRETA) u DOP
$0.19686188
1 CRETA(CRETA) u DZD
د.ج0.40423218
1 CRETA(CRETA) u FJD
$0.00705743
1 CRETA(CRETA) u GNF
Fr27.032755
1 CRETA(CRETA) u GTQ
Q0.02387712
1 CRETA(CRETA) u GYD
$0.65217493
1 CRETA(CRETA) u ISK
kr0.376189

CRETA Resurs

Za dublje razumijevanje CRETA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena CRETA web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CRETA

Koliko CRETA (CRETA) vrijedi danas?
Cijena CRETA uživo u USD je 0.003109 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRETA u USD?
Trenutačna cijena CRETA u USD je $ 0.003109. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CRETA?
Tržišna kapitalizacija za CRETA je $ 4.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRETA?
Količina u optjecaju za CRETA je 1.47B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRETA?
CRETA je postigao ATH cijenu od 2.382079672694401 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRETA?
CRETA je vidio ATL cijenu od 0.002823386193634558 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRETA?
24-satni obujam trgovanja za CRETA je $ 65.10K USD.
Hoće li CRETA još narasti ove godine?
CRETA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRETA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 09:32:32 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

