CRETA (CRETA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003109. Tijekom protekla 24 sata, CRETAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003024 i najviše cijene $ 0.003301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRETA je $ 2.382079672694401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002823386193634558.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRETA se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -5.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija CRETA je $ 4.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.10K. Količina u optjecaju CRETA je 1.47B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.09M.
Prati promjene cijena CRETA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00001972
|-0.63%
|30 dana
|$ -0.000299
|-8.78%
|60 dana
|$ -0.000875
|-21.97%
|90 dana
|$ -0.00206
|-39.86%
Danas je zabilježena promjena u CRETA od $ -0.00001972 (-0.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000299 (-8.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRETA od $ -0.000875 (-21.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00206 (-39.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.
CRETA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CRETA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRETA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CRETA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CRETA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Koliko će CRETA (CRETA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CRETA (CRETA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CRETA.
Razumijevanje tokenomike CRETA (CRETA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRETA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
