Cypherium Logotip

Cypherium Cijena(CPH)

1 CPH u USD cijena uživo:

$0.004706
$0.004706$0.004706
-2.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cypherium (CPH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:32:07 (UTC+8)

Cypherium (CPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004363
$ 0.004363$ 0.004363
24-satna najniža cijena
$ 0.005015
$ 0.005015$ 0.005015
24-satna najviša cijena

$ 0.004363
$ 0.004363$ 0.004363

$ 0.005015
$ 0.005015$ 0.005015

$ 0.19854994089735145
$ 0.19854994089735145$ 0.19854994089735145

$ 0.002529181439634382
$ 0.002529181439634382$ 0.002529181439634382

+0.19%

-2.26%

-16.36%

-16.36%

Cypherium (CPH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004706. Tijekom protekla 24 sata, CPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004363 i najviše cijene $ 0.005015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CPH je $ 0.19854994089735145, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002529181439634382.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CPH se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -16.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cypherium (CPH)

No.1840

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 59.91K
$ 59.91K$ 59.91K

$ 39.66M
$ 39.66M$ 39.66M

382.95M
382.95M 382.95M

8,428,000,000
8,428,000,000 8,428,000,000

6,828,000,000
6,828,000,000 6,828,000,000

4.54%

2020-09-01 00:00:00

$ 0.25
$ 0.25$ 0.25

CPH2

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cypherium je $ 1.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.91K. Količina u optjecaju CPH je 382.95M, s ukupnom količinom od 6828000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.66M.

Cypherium (CPH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cypherium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00010881-2.26%
30 dana$ -0.000027-0.58%
60 dana$ -0.002898-38.12%
90 dana$ -0.004603-49.45%
Cypherium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CPH od $ -0.00010881 (-2.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cypherium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000027 (-0.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cypherium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CPH od $ -0.002898 (-38.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cypherium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004603 (-49.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cypherium (CPH)?

Pogledajte Cypherium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Cypherium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cypherium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CPH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cypherium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cypherium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cypherium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cypherium (CPH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cypherium (CPH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cypherium.

Provjerite Cypherium predviđanje cijene sada!

Cypherium (CPH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cypherium (CPH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CPH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cypherium (CPH)

Tražiš kako kupiti Cypherium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cypherium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CPH u lokalnim valutama

1 Cypherium(CPH) u VND
123.83839
1 Cypherium(CPH) u AUD
A$0.00715312
1 Cypherium(CPH) u GBP
0.00343538
1 Cypherium(CPH) u EUR
0.0040001
1 Cypherium(CPH) u USD
$0.004706
1 Cypherium(CPH) u MYR
RM0.01985932
1 Cypherium(CPH) u TRY
0.1936519
1 Cypherium(CPH) u JPY
¥0.691782
1 Cypherium(CPH) u ARS
ARS$6.48209146
1 Cypherium(CPH) u RUB
0.37920948
1 Cypherium(CPH) u INR
0.41422212
1 Cypherium(CPH) u IDR
Rp77.14752864
1 Cypherium(CPH) u KRW
6.5542815
1 Cypherium(CPH) u PHP
0.26885378
1 Cypherium(CPH) u EGP
￡E.0.22838218
1 Cypherium(CPH) u BRL
R$0.02555358
1 Cypherium(CPH) u CAD
C$0.00644722
1 Cypherium(CPH) u BDT
0.57192018
1 Cypherium(CPH) u NGN
7.20672134
1 Cypherium(CPH) u COP
$18.89957836
1 Cypherium(CPH) u ZAR
R.0.0828256
1 Cypherium(CPH) u UAH
0.19468722
1 Cypherium(CPH) u VES
Bs0.687076
1 Cypherium(CPH) u CLP
$4.56482
1 Cypherium(CPH) u PKR
Rs1.33349216
1 Cypherium(CPH) u KZT
2.53281626
1 Cypherium(CPH) u THB
฿0.15195674
1 Cypherium(CPH) u TWD
NT$0.14414478
1 Cypherium(CPH) u AED
د.إ0.01727102
1 Cypherium(CPH) u CHF
Fr0.0037648
1 Cypherium(CPH) u HKD
HK$0.03665974
1 Cypherium(CPH) u AMD
֏1.79891556
1 Cypherium(CPH) u MAD
.د.م0.04225988
1 Cypherium(CPH) u MXN
$0.0877669
1 Cypherium(CPH) u SAR
ريال0.0176475
1 Cypherium(CPH) u PLN
0.01712984
1 Cypherium(CPH) u RON
лв0.02037698
1 Cypherium(CPH) u SEK
kr0.04418934
1 Cypherium(CPH) u BGN
лв0.00785902
1 Cypherium(CPH) u HUF
Ft1.58822794
1 Cypherium(CPH) u CZK
0.09816716
1 Cypherium(CPH) u KWD
د.ك0.00143533
1 Cypherium(CPH) u ILS
0.0157651
1 Cypherium(CPH) u AOA
Kz4.28984842
1 Cypherium(CPH) u BHD
.د.ب0.001769456
1 Cypherium(CPH) u BMD
$0.004706
1 Cypherium(CPH) u DKK
kr0.02997722
1 Cypherium(CPH) u HNL
L0.12310896
1 Cypherium(CPH) u MUR
0.2155348
1 Cypherium(CPH) u NAD
$0.08263736
1 Cypherium(CPH) u NOK
kr0.04701294
1 Cypherium(CPH) u NZD
$0.00795314
1 Cypherium(CPH) u PAB
B/.0.004706
1 Cypherium(CPH) u PGK
K0.01990638
1 Cypherium(CPH) u QAR
ر.ق0.01712984
1 Cypherium(CPH) u RSD
дин.0.47092942

Cypherium Resurs

Za dublje razumijevanje Cypherium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cypherium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cypherium

Koliko Cypherium (CPH) vrijedi danas?
Cijena CPH uživo u USD je 0.004706 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CPH u USD?
Trenutačna cijena CPH u USD je $ 0.004706. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cypherium?
Tržišna kapitalizacija za CPH je $ 1.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CPH?
Količina u optjecaju za CPH je 382.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CPH?
CPH je postigao ATH cijenu od 0.19854994089735145 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CPH?
CPH je vidio ATL cijenu od 0.002529181439634382 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CPH?
24-satni obujam trgovanja za CPH je $ 59.91K USD.
Hoće li CPH još narasti ove godine?
CPH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CPH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cypherium (CPH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CPH u USD kalkulator

Iznos

CPH
CPH
USD
USD

1 CPH = 0.004706 USD

Trgujte CPH

CPHUSDT
$0.004706
$0.004706$0.004706
-2.28%

