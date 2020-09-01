Cypherium (CPH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cypherium (CPH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium's hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Službena web stranica: https://www.cypherium.io/ Bijela knjiga: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Istraživač blokova: https://cypherium.tryethernal.com/

Cypherium (CPH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cypherium (CPH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Ukupna količina: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Količina u optjecaju: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.99M $ 41.99M $ 41.99M Povijesni maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Povijesni minimum: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Trenutna cijena: $ 0.004982 $ 0.004982 $ 0.004982 Saznajte više o cijeni Cypherium (CPH)

Cypherium (CPH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cypherium (CPH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CPH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CPH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CPH tokena, istražite CPH cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Cypherium (CPH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CPH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Cypherium (CPH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CPH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CPH povijest cijena odmah!

CPH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CPH? Naša CPH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CPH predviđanje cijene tokena odmah!

