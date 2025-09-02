Što je CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol (COW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CoW Protocol (COW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

CoW Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje CoW Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CoW Protocol Koliko CoW Protocol (COW) vrijedi danas? Cijena COW uživo u USD je 0.3213 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena COW u USD? $ 0.3213 . Provjerite Trenutačna cijena COW u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija CoW Protocol? Tržišna kapitalizacija za COW je $ 163.11M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za COW? Količina u optjecaju za COW je 507.66M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COW? COW je postigao ATH cijenu od 1.2067017788875543 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COW? COW je vidio ATL cijenu od 0.04017878128090094 USD . Koliki je obujam trgovanja za COW? 24-satni obujam trgovanja za COW je $ 840.70K USD . Hoće li COW još narasti ove godine? COW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COW predviđanje cijene za detaljniju analizu.

CoW Protocol (COW) Važna ažuriranja industrije

