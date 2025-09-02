Više o COW

CoW Protocol Logotip

CoW Protocol Cijena(COW)

$0.3211
-2.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CoW Protocol (COW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:22:19 (UTC+8)

CoW Protocol (COW) Informacije o cijeni (USD)

CoW Protocol (COW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3213. Tijekom protekla 24 sata, COWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3198 i najviše cijene $ 0.3472, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COW je $ 1.2067017788875543, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04017878128090094.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COW se promijenio za -2.08% u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -4.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CoW Protocol (COW)

No.254

50.76%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija CoW Protocol je $ 163.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 840.70K. Količina u optjecaju COW je 507.66M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 321.30M.

CoW Protocol (COW) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CoW Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006586-2.01%
30 dana$ -0.0145-4.32%
60 dana$ +0.0154+5.03%
90 dana$ -0.0972-23.23%
CoW Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COW od $ -0.006586 (-2.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CoW Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0145 (-4.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CoW Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COW od $ +0.0154 (+5.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CoW Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0972 (-23.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CoW Protocol (COW)?

Pogledajte CoW Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CoW Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CoW Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CoW Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CoW Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CoW Protocol (COW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CoW Protocol (COW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CoW Protocol.

Provjerite CoW Protocol predviđanje cijene sada!

CoW Protocol (COW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CoW Protocol (COW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CoW Protocol (COW)

Tražiš kako kupiti CoW Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CoW Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CoW Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje CoW Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CoW Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CoW Protocol

Koliko CoW Protocol (COW) vrijedi danas?
Cijena COW uživo u USD je 0.3213 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COW u USD?
Trenutačna cijena COW u USD je $ 0.3213. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CoW Protocol?
Tržišna kapitalizacija za COW je $ 163.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COW?
Količina u optjecaju za COW je 507.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COW?
COW je postigao ATH cijenu od 1.2067017788875543 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COW?
COW je vidio ATL cijenu od 0.04017878128090094 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COW?
24-satni obujam trgovanja za COW je $ 840.70K USD.
Hoće li COW još narasti ove godine?
COW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CoW Protocol (COW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

