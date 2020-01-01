CoW Protocol (COW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CoW Protocol (COW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CoW Protocol (COW) Informacije CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Službena web stranica: https://cow.fi Bijela knjiga: https://docs.cow.fi/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB Kupi COW odmah!

CoW Protocol (COW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CoW Protocol (COW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 169.87M $ 169.87M $ 169.87M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 509.04M $ 509.04M $ 509.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 333.70M $ 333.70M $ 333.70M Povijesni maksimum: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Povijesni minimum: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Trenutna cijena: $ 0.3337 $ 0.3337 $ 0.3337 Saznajte više o cijeni CoW Protocol (COW)

CoW Protocol (COW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CoW Protocol (COW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COW tokena, istražite COW cijenu tokena uživo!

