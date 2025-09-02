CORN (CORN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05959. Tijekom protekla 24 sata, CORNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.059 i najviše cijene $ 0.06192, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORN je $ 0.11128544678520522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.021066878137635373.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORN se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu CORN (CORN)
No.715
$ 31.28M
$ 31.28M$ 31.28M
$ 805.57K
$ 805.57K$ 805.57K
$ 125.14M
$ 125.14M$ 125.14M
525.00M
525.00M 525.00M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
25.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija CORN je $ 31.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 805.57K. Količina u optjecaju CORN je 525.00M, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.14M.
CORN (CORN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena CORN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000954
-0.16%
30 dana
$ -0.04223
-41.48%
60 dana
$ +0.03482
+140.57%
90 dana
$ -0.0024
-3.88%
CORN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CORN od $ -0.0000954 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
CORN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.04223 (-41.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
CORN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CORN od $ +0.03482 (+140.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
CORN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0024 (-3.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CORN (CORN)?
Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.
CORN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CORN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CORN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o CORN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CORN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
CORN Predviđanje cijene (USD)
Koliko će CORN (CORN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CORN (CORN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CORN.
Razumijevanje tokenomike CORN (CORN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti CORN (CORN)
Tražiš kako kupiti CORN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CORN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.