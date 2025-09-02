Što je Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Koliko Core DAO (CORE) vrijedi danas? Cijena CORE uživo u USD je 0.4209 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CORE u USD? $ 0.4209 . Kolika je tržišna kapitalizacija Core DAO? Tržišna kapitalizacija za CORE je $ 425.12M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CORE? Količina u optjecaju za CORE je 1.01B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CORE? CORE je postigao ATH cijenu od 6.468239711847785 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CORE? CORE je vidio ATL cijenu od 0.34324412364907425 USD . Koliki je obujam trgovanja za CORE? 24-satni obujam trgovanja za CORE je $ 610.57K USD .

