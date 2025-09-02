Više o CORE

Core DAO Logotip

Core DAO Cijena(CORE)

1 CORE u USD cijena uživo:

-1.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Core DAO (CORE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:31:53 (UTC+8)

Core DAO (CORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.91%

-1.47%

-2.35%

-2.35%

Core DAO (CORE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4209. Tijekom protekla 24 sata, COREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4094 i najviše cijene $ 0.4417, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORE je $ 6.468239711847785, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.34324412364907425.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORE se promijenio za +0.91% u posljednjih sat vremena, -1.47% u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Core DAO (CORE)

No.126

48.09%

0.01%

CORE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Core DAO je $ 425.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 610.57K. Količina u optjecaju CORE je 1.01B, s ukupnom količinom od 2093769839.0352812. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 883.89M.

Core DAO (CORE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Core DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00628-1.47%
30 dana$ -0.0427-9.22%
60 dana$ -0.0909-17.77%
90 dana$ -0.2843-40.32%
Core DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CORE od $ -0.00628 (-1.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Core DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0427 (-9.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Core DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CORE od $ -0.0909 (-17.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Core DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2843 (-40.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Core DAO (CORE)?

Pogledajte Core DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Core DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CORE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Core DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Core DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Core DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Core DAO (CORE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Core DAO (CORE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Core DAO.

Provjerite Core DAO predviđanje cijene sada!

Core DAO (CORE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Core DAO (CORE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Core DAO (CORE)

Tražiš kako kupiti Core DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Core DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CORE u lokalnim valutama

1 Core DAO(CORE) u VND
11,075.9835
1 Core DAO(CORE) u AUD
A$0.639768
1 Core DAO(CORE) u GBP
0.307257
1 Core DAO(CORE) u EUR
0.357765
1 Core DAO(CORE) u USD
$0.4209
1 Core DAO(CORE) u MYR
RM1.776198
1 Core DAO(CORE) u TRY
17.320035
1 Core DAO(CORE) u JPY
¥61.8723
1 Core DAO(CORE) u ARS
ARS$579.751869
1 Core DAO(CORE) u RUB
33.916122
1 Core DAO(CORE) u INR
37.047618
1 Core DAO(CORE) u IDR
Rp6,899.998896
1 Core DAO(CORE) u KRW
586.208475
1 Core DAO(CORE) u PHP
24.046017
1 Core DAO(CORE) u EGP
￡E.20.426277
1 Core DAO(CORE) u BRL
R$2.285487
1 Core DAO(CORE) u CAD
C$0.576633
1 Core DAO(CORE) u BDT
51.151977
1 Core DAO(CORE) u NGN
644.562051
1 Core DAO(CORE) u COP
$1,690.359654
1 Core DAO(CORE) u ZAR
R.7.40784
1 Core DAO(CORE) u UAH
17.412633
1 Core DAO(CORE) u VES
Bs61.4514
1 Core DAO(CORE) u CLP
$408.273
1 Core DAO(CORE) u PKR
Rs119.266224
1 Core DAO(CORE) u KZT
226.532589
1 Core DAO(CORE) u THB
฿13.590861
1 Core DAO(CORE) u TWD
NT$12.892167
1 Core DAO(CORE) u AED
د.إ1.544703
1 Core DAO(CORE) u CHF
Fr0.33672
1 Core DAO(CORE) u HKD
HK$3.278811
1 Core DAO(CORE) u AMD
֏160.893234
1 Core DAO(CORE) u MAD
.د.م3.779682
1 Core DAO(CORE) u MXN
$7.849785
1 Core DAO(CORE) u SAR
ريال1.578375
1 Core DAO(CORE) u PLN
1.532076
1 Core DAO(CORE) u RON
лв1.822497
1 Core DAO(CORE) u SEK
kr3.952251
1 Core DAO(CORE) u BGN
лв0.702903
1 Core DAO(CORE) u HUF
Ft142.049541
1 Core DAO(CORE) u CZK
8.779974
1 Core DAO(CORE) u KWD
د.ك0.1283745
1 Core DAO(CORE) u ILS
1.410015
1 Core DAO(CORE) u AOA
Kz383.679813
1 Core DAO(CORE) u BHD
.د.ب0.1582584
1 Core DAO(CORE) u BMD
1 Core DAO(CORE) u DKK
kr2.681133
1 Core DAO(CORE) u HNL
L11.010744
1 Core DAO(CORE) u MUR
19.27722
1 Core DAO(CORE) u NAD
$7.391004
1 Core DAO(CORE) u NOK
kr4.204791
1 Core DAO(CORE) u NZD
$0.711321
1 Core DAO(CORE) u PAB
1 Core DAO(CORE) u PGK
K1.780407
1 Core DAO(CORE) u QAR
ر.ق1.532076
1 Core DAO(CORE) u RSD
дин.42.119463

Core DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Core DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Core DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Core DAO

Koliko Core DAO (CORE) vrijedi danas?
Cijena CORE uživo u USD je 0.4209 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CORE u USD?
Trenutačna cijena CORE u USD je $ 0.4209. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Core DAO?
Tržišna kapitalizacija za CORE je $ 425.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CORE?
Količina u optjecaju za CORE je 1.01B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CORE?
CORE je postigao ATH cijenu od 6.468239711847785 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CORE?
CORE je vidio ATL cijenu od 0.34324412364907425 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CORE?
24-satni obujam trgovanja za CORE je $ 610.57K USD.
Hoće li CORE još narasti ove godine?
CORE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CORE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:31:53 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

