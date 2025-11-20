Aster Cijena danas

Trenutačna cijena Aster (ASTER) danas je $ 1.3042, s promjenom od 1.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASTER u USD je $ 1.3042 po ASTER.

Aster trenutačno je na #34 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.09B, s količinom u optjecaju od 2.37B ASTER. Tijekom posljednja 24 sata, ASTER trgovao je između $ 1.2555 (niska) i $ 1.3792 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.419058923870731, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.08438718204444161.

U kratkoročnim performansama, ASTER se kretao -2.17% u posljednjem satu i +16.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 38.61M.

Informacije o tržištu Aster (ASTER)

Poredak No.34 Tržišna kapitalizacija $ 3.09B$ 3.09B $ 3.09B Obujam (24 sata) $ 38.61M$ 38.61M $ 38.61M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.43B$ 10.43B $ 10.43B Količina u optjecaju 2.37B 2.37B 2.37B Maksimalna količina 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Ukupna količina 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Stopa optjecaja 29.66% Tržišni udio 0.10% Javni blockchain BSC

