Comput3 Logotip

Comput3 Cijena(COM3)

1 COM3 u USD cijena uživo:

$0.003072
$0.003072$0.003072
-9.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Comput3 (COM3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:44:19 (UTC+8)

Comput3 (COM3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002988
$ 0.002988$ 0.002988
24-satna najniža cijena
$ 0.003488
$ 0.003488$ 0.003488
24-satna najviša cijena

$ 0.002988
$ 0.002988$ 0.002988

$ 0.003488
$ 0.003488$ 0.003488

--
----

--
----

-0.14%

-9.27%

-9.60%

-9.60%

Comput3 (COM3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003072. Tijekom protekla 24 sata, COM3trgovalo je između najniže cijene $ 0.002988 i najviše cijene $ 0.003488, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COM3 je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COM3 se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -9.27% u posljednjih 24 sata i -9.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Comput3 (COM3)

--
----

$ 49.50K
$ 49.50K$ 49.50K

$ 30.72M
$ 30.72M$ 30.72M

--
----

10,000,000,003
10,000,000,003 10,000,000,003

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Comput3 je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.50K. Količina u optjecaju COM3 je --, s ukupnom količinom od 10000000003. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.72M.

Comput3 (COM3) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Comput3 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00031387-9.27%
30 dana$ -0.000488-13.71%
60 dana$ +0.001483+93.32%
90 dana$ -0.003024-49.61%
Comput3 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COM3 od $ -0.00031387 (-9.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Comput3 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000488 (-13.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Comput3 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COM3 od $ +0.001483 (+93.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Comput3 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003024 (-49.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Comput3 (COM3)?

Pogledajte Comput3 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Comput3 (COM3)

Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built.

Comput3 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Comput3 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COM3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Comput3 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Comput3 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Comput3 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Comput3 (COM3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Comput3 (COM3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Comput3.

Provjerite Comput3 predviđanje cijene sada!

Comput3 (COM3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Comput3 (COM3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COM3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Comput3 (COM3)

Tražiš kako kupiti Comput3? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Comput3 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

COM3 u lokalnim valutama

1 Comput3(COM3) u VND
80.83968
1 Comput3(COM3) u AUD
A$0.00466944
1 Comput3(COM3) u GBP
0.00224256
1 Comput3(COM3) u EUR
0.0026112
1 Comput3(COM3) u USD
$0.003072
1 Comput3(COM3) u MYR
RM0.01296384
1 Comput3(COM3) u TRY
0.1264128
1 Comput3(COM3) u JPY
¥0.451584
1 Comput3(COM3) u ARS
ARS$4.23140352
1 Comput3(COM3) u RUB
0.24751104
1 Comput3(COM3) u INR
0.2706432
1 Comput3(COM3) u IDR
Rp50.36064768
1 Comput3(COM3) u KRW
4.278528
1 Comput3(COM3) u PHP
0.17562624
1 Comput3(COM3) u EGP
￡E.0.14908416
1 Comput3(COM3) u BRL
R$0.01671168
1 Comput3(COM3) u CAD
C$0.00420864
1 Comput3(COM3) u BDT
0.374016
1 Comput3(COM3) u NGN
4.70443008
1 Comput3(COM3) u COP
$12.33733632
1 Comput3(COM3) u ZAR
R.0.05403648
1 Comput3(COM3) u UAH
0.1273344
1 Comput3(COM3) u VES
Bs0.448512
1 Comput3(COM3) u CLP
$2.973696
1 Comput3(COM3) u PKR
Rs0.87195648
1 Comput3(COM3) u KZT
1.65694464
1 Comput3(COM3) u THB
฿0.09916416
1 Comput3(COM3) u TWD
NT$0.09412608
1 Comput3(COM3) u AED
د.إ0.01127424
1 Comput3(COM3) u CHF
Fr0.0024576
1 Comput3(COM3) u HKD
HK$0.0239616
1 Comput3(COM3) u AMD
֏1.1751936
1 Comput3(COM3) u MAD
.د.م0.027648
1 Comput3(COM3) u MXN
$0.0572928
1 Comput3(COM3) u SAR
ريال0.01152
1 Comput3(COM3) u PLN
0.01118208
1 Comput3(COM3) u RON
лв0.01330176
1 Comput3(COM3) u SEK
kr0.02884608
1 Comput3(COM3) u BGN
лв0.00513024
1 Comput3(COM3) u HUF
Ft1.03747584
1 Comput3(COM3) u CZK
0.06408192
1 Comput3(COM3) u KWD
د.ك0.00093696
1 Comput3(COM3) u ILS
0.0102912
1 Comput3(COM3) u AOA
Kz2.80034304
1 Comput3(COM3) u BHD
.د.ب0.001158144
1 Comput3(COM3) u BMD
$0.003072
1 Comput3(COM3) u DKK
kr0.01956864
1 Comput3(COM3) u HNL
L0.08051712
1 Comput3(COM3) u MUR
0.1406976
1 Comput3(COM3) u NAD
$0.0540672
1 Comput3(COM3) u NOK
kr0.03068928
1 Comput3(COM3) u NZD
$0.00519168
1 Comput3(COM3) u PAB
B/.0.003072
1 Comput3(COM3) u PGK
K0.01299456
1 Comput3(COM3) u QAR
ر.ق0.0112128
1 Comput3(COM3) u RSD
дин.0.3075072

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Comput3

Koliko Comput3 (COM3) vrijedi danas?
Cijena COM3 uživo u USD je 0.003072 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COM3 u USD?
Trenutačna cijena COM3 u USD je $ 0.003072. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Comput3?
Tržišna kapitalizacija za COM3 je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COM3?
Količina u optjecaju za COM3 je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COM3?
COM3 je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COM3?
COM3 je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za COM3?
24-satni obujam trgovanja za COM3 je $ 49.50K USD.
Hoće li COM3 još narasti ove godine?
COM3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COM3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:44:19 (UTC+8)

Comput3 (COM3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

COM3 u USD kalkulator

Iznos

COM3
COM3
USD
USD

1 COM3 = 0.003072 USD

Trgujte COM3

COM3USDT
$0.003072
$0.003072$0.003072
-9.27%

