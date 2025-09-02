Više o RPL

Rocket Pool Logotip

Rocket Pool Cijena(RPL)

1 RPL u USD cijena uživo:

$6.537
$6.537$6.537
-4.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rocket Pool (RPL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:35:55 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 6.48
$ 6.48$ 6.48
24-satna najniža cijena
$ 7.156
$ 7.156$ 7.156
24-satna najviša cijena

$ 6.48
$ 6.48$ 6.48

$ 7.156
$ 7.156$ 7.156

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

-0.02%

-4.07%

-7.78%

-7.78%

Rocket Pool (RPL) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.537. Tijekom protekla 24 sata, RPLtrgovalo je između najniže cijene $ 6.48 i najviše cijene $ 7.156, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RPL je $ 154.7288747531403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0911751633458.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RPL se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -4.07% u posljednjih 24 sata i -7.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rocket Pool (RPL)

No.272

$ 141.90M
$ 141.90M$ 141.90M

$ 630.62K
$ 630.62K$ 630.62K

$ 141.90M
$ 141.90M$ 141.90M

21.71M
21.71M 21.71M

--
----

21,707,238.69416839
21,707,238.69416839 21,707,238.69416839

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rocket Pool je $ 141.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 630.62K. Količina u optjecaju RPL je 21.71M, s ukupnom količinom od 21707238.69416839. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.90M.

Rocket Pool (RPL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rocket Pool za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.27734-4.07%
30 dana$ +0.145+2.26%
60 dana$ +1.428+27.95%
90 dana$ +0.484+7.99%
Rocket Pool promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RPL od $ -0.27734 (-4.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rocket Pool 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.145 (+2.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rocket Pool 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RPL od $ +1.428 (+27.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rocket Pool 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.484 (+7.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rocket Pool (RPL)?

Pogledajte Rocket Pool stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rocket Pool ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RPL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rocket Pool na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rocket Pool učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rocket Pool Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rocket Pool (RPL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rocket Pool (RPL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rocket Pool.

Provjerite Rocket Pool predviđanje cijene sada!

Rocket Pool (RPL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rocket Pool (RPL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RPL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rocket Pool (RPL)

Tražiš kako kupiti Rocket Pool? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rocket Pool na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RPL u lokalnim valutama

1 Rocket Pool(RPL) u VND
172,021.155
1 Rocket Pool(RPL) u AUD
A$9.93624
1 Rocket Pool(RPL) u GBP
4.77201
1 Rocket Pool(RPL) u EUR
5.55645
1 Rocket Pool(RPL) u USD
$6.537
1 Rocket Pool(RPL) u MYR
RM27.58614
1 Rocket Pool(RPL) u TRY
268.93218
1 Rocket Pool(RPL) u JPY
¥960.939
1 Rocket Pool(RPL) u ARS
ARS$9,004.12917
1 Rocket Pool(RPL) u RUB
526.68609
1 Rocket Pool(RPL) u INR
575.19063
1 Rocket Pool(RPL) u IDR
Rp107,163.91728
1 Rocket Pool(RPL) u KRW
9,117.1539
1 Rocket Pool(RPL) u PHP
373.39344
1 Rocket Pool(RPL) u EGP
￡E.317.24061
1 Rocket Pool(RPL) u BRL
R$35.49591
1 Rocket Pool(RPL) u CAD
C$8.95569
1 Rocket Pool(RPL) u BDT
794.44161
1 Rocket Pool(RPL) u NGN
10,010.69643
1 Rocket Pool(RPL) u COP
$26,252.98422
1 Rocket Pool(RPL) u ZAR
R.115.0512
1 Rocket Pool(RPL) u UAH
270.43569
1 Rocket Pool(RPL) u VES
Bs954.402
1 Rocket Pool(RPL) u CLP
$6,340.89
1 Rocket Pool(RPL) u PKR
Rs1,852.32432
1 Rocket Pool(RPL) u KZT
3,518.27877
1 Rocket Pool(RPL) u THB
฿211.07973
1 Rocket Pool(RPL) u TWD
NT$200.16294
1 Rocket Pool(RPL) u AED
د.إ23.99079
1 Rocket Pool(RPL) u CHF
Fr5.2296
1 Rocket Pool(RPL) u HKD
HK$50.92323
1 Rocket Pool(RPL) u AMD
֏2,498.83362
1 Rocket Pool(RPL) u MAD
.د.م58.70226
1 Rocket Pool(RPL) u MXN
$121.84968
1 Rocket Pool(RPL) u SAR
ريال24.51375
1 Rocket Pool(RPL) u PLN
23.72931
1 Rocket Pool(RPL) u RON
лв28.30521
1 Rocket Pool(RPL) u SEK
kr61.31706
1 Rocket Pool(RPL) u BGN
лв10.91679
1 Rocket Pool(RPL) u HUF
Ft2,205.45306
1 Rocket Pool(RPL) u CZK
136.29645
1 Rocket Pool(RPL) u KWD
د.ك1.993785
1 Rocket Pool(RPL) u ILS
21.89895
1 Rocket Pool(RPL) u AOA
Kz5,958.93309
1 Rocket Pool(RPL) u BHD
.د.ب2.457912
1 Rocket Pool(RPL) u BMD
$6.537
1 Rocket Pool(RPL) u DKK
kr41.64069
1 Rocket Pool(RPL) u HNL
L171.00792
1 Rocket Pool(RPL) u MUR
299.3946
1 Rocket Pool(RPL) u NAD
$114.78972
1 Rocket Pool(RPL) u NOK
kr65.30463
1 Rocket Pool(RPL) u NZD
$11.04753
1 Rocket Pool(RPL) u PAB
B/.6.537
1 Rocket Pool(RPL) u PGK
K27.65151
1 Rocket Pool(RPL) u QAR
ر.ق23.79468
1 Rocket Pool(RPL) u RSD
дин.653.83074

Rocket Pool Resurs

Za dublje razumijevanje Rocket Pool, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Rocket Pool web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rocket Pool

Koliko Rocket Pool (RPL) vrijedi danas?
Cijena RPL uživo u USD je 6.537 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RPL u USD?
Trenutačna cijena RPL u USD je $ 6.537. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rocket Pool?
Tržišna kapitalizacija za RPL je $ 141.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RPL?
Količina u optjecaju za RPL je 21.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RPL?
RPL je postigao ATH cijenu od 154.7288747531403 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RPL?
RPL je vidio ATL cijenu od 0.0911751633458 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RPL?
24-satni obujam trgovanja za RPL je $ 630.62K USD.
Hoće li RPL još narasti ove godine?
RPL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RPL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Rocket Pool (RPL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

