Comput3 (COM3) Informacije Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built. Službena web stranica: http://www.comput3.ai/ Bijela knjiga: https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom Kupi COM3 odmah!

Comput3 (COM3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Comput3 (COM3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.16M $ 28.16M $ 28.16M Povijesni maksimum: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.002816 $ 0.002816 $ 0.002816 Saznajte više o cijeni Comput3 (COM3)

Comput3 (COM3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Comput3 (COM3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COM3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COM3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COM3 tokena, istražite COM3 cijenu tokena uživo!

