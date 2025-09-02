Više o CALCIFY

Calcify Tech Logotip

Calcify Tech Cijena(CALCIFY)

1 CALCIFY u USD cijena uživo:

$0.03447
$0.03447$0.03447
-1.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Calcify Tech (CALCIFY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:16:22 (UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03429
$ 0.03429$ 0.03429
24-satna najniža cijena
$ 0.0352
$ 0.0352$ 0.0352
24-satna najviša cijena

$ 0.03429
$ 0.03429$ 0.03429

$ 0.0352
$ 0.0352$ 0.0352

--
----

--
----

0.00%

-1.09%

-0.24%

-0.24%

Calcify Tech (CALCIFY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03447. Tijekom protekla 24 sata, CALCIFYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03429 i najviše cijene $ 0.0352, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CALCIFY je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CALCIFY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Calcify Tech (CALCIFY)

--
----

$ 161.70K
$ 161.70K$ 161.70K

$ 72.39M
$ 72.39M$ 72.39M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Calcify Tech je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 161.70K. Količina u optjecaju CALCIFY je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.39M.

Calcify Tech (CALCIFY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Calcify Tech za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003799-1.09%
30 dana$ -0.00384-10.03%
60 dana$ -0.71808-95.42%
90 dana$ +0.01047+43.62%
Calcify Tech promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CALCIFY od $ -0.0003799 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Calcify Tech 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00384 (-10.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Calcify Tech 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CALCIFY od $ -0.71808 (-95.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Calcify Tech 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01047 (+43.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Calcify Tech (CALCIFY)?

Pogledajte Calcify Tech stranicu Povijest cijena sada.

Što je Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Calcify Tech ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CALCIFY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Calcify Tech na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Calcify Tech učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Calcify Tech Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Calcify Tech (CALCIFY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Calcify Tech (CALCIFY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Calcify Tech.

Provjerite Calcify Tech predviđanje cijene sada!

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Calcify Tech (CALCIFY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CALCIFY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Calcify Tech (CALCIFY)

Tražiš kako kupiti Calcify Tech? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Calcify Tech na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CALCIFY u lokalnim valutama

1 Calcify Tech(CALCIFY) u VND
907.07805
1 Calcify Tech(CALCIFY) u AUD
A$0.0523944
1 Calcify Tech(CALCIFY) u GBP
0.0251631
1 Calcify Tech(CALCIFY) u EUR
0.0292995
1 Calcify Tech(CALCIFY) u USD
$0.03447
1 Calcify Tech(CALCIFY) u MYR
RM0.1454634
1 Calcify Tech(CALCIFY) u TRY
1.4170617
1 Calcify Tech(CALCIFY) u JPY
¥5.06709
1 Calcify Tech(CALCIFY) u ARS
ARS$47.4793227
1 Calcify Tech(CALCIFY) u RUB
2.7769032
1 Calcify Tech(CALCIFY) u INR
3.03336
1 Calcify Tech(CALCIFY) u IDR
Rp565.0818768
1 Calcify Tech(CALCIFY) u KRW
48.0080925
1 Calcify Tech(CALCIFY) u PHP
1.9689264
1 Calcify Tech(CALCIFY) u EGP
￡E.1.6724844
1 Calcify Tech(CALCIFY) u BRL
R$0.1875168
1 Calcify Tech(CALCIFY) u CAD
C$0.0472239
1 Calcify Tech(CALCIFY) u BDT
4.1891391
1 Calcify Tech(CALCIFY) u NGN
52.7063535
1 Calcify Tech(CALCIFY) u COP
$138.4335882
1 Calcify Tech(CALCIFY) u ZAR
R.0.606672
1 Calcify Tech(CALCIFY) u UAH
1.4260239
1 Calcify Tech(CALCIFY) u VES
Bs5.03262
1 Calcify Tech(CALCIFY) u CLP
$33.4359
1 Calcify Tech(CALCIFY) u PKR
Rs9.7674192
1 Calcify Tech(CALCIFY) u KZT
18.5520987
1 Calcify Tech(CALCIFY) u THB
฿1.113381
1 Calcify Tech(CALCIFY) u TWD
NT$1.0554714
1 Calcify Tech(CALCIFY) u AED
د.إ0.1265049
1 Calcify Tech(CALCIFY) u CHF
Fr0.027576
1 Calcify Tech(CALCIFY) u HKD
HK$0.2685213
1 Calcify Tech(CALCIFY) u AMD
֏13.1765022
1 Calcify Tech(CALCIFY) u MAD
.د.م0.3095406
1 Calcify Tech(CALCIFY) u MXN
$0.6421761
1 Calcify Tech(CALCIFY) u SAR
ريال0.1292625
1 Calcify Tech(CALCIFY) u PLN
0.1251261
1 Calcify Tech(CALCIFY) u RON
лв0.1492551
1 Calcify Tech(CALCIFY) u SEK
kr0.3236733
1 Calcify Tech(CALCIFY) u BGN
лв0.0575649
1 Calcify Tech(CALCIFY) u HUF
Ft11.6332803
1 Calcify Tech(CALCIFY) u CZK
0.7186995
1 Calcify Tech(CALCIFY) u KWD
د.ك0.01051335
1 Calcify Tech(CALCIFY) u ILS
0.1154745
1 Calcify Tech(CALCIFY) u AOA
Kz31.4218179
1 Calcify Tech(CALCIFY) u BHD
.د.ب0.01296072
1 Calcify Tech(CALCIFY) u BMD
$0.03447
1 Calcify Tech(CALCIFY) u DKK
kr0.2195739
1 Calcify Tech(CALCIFY) u HNL
L0.9017352
1 Calcify Tech(CALCIFY) u MUR
1.578726
1 Calcify Tech(CALCIFY) u NAD
$0.6052932
1 Calcify Tech(CALCIFY) u NOK
kr0.3447
1 Calcify Tech(CALCIFY) u NZD
$0.0582543
1 Calcify Tech(CALCIFY) u PAB
B/.0.03447
1 Calcify Tech(CALCIFY) u PGK
K0.1458081
1 Calcify Tech(CALCIFY) u QAR
ر.ق0.1254708
1 Calcify Tech(CALCIFY) u RSD
дин.3.4497576

Calcify Tech Resurs

Za dublje razumijevanje Calcify Tech, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Calcify Tech web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Calcify Tech

Koliko Calcify Tech (CALCIFY) vrijedi danas?
Cijena CALCIFY uživo u USD je 0.03447 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CALCIFY u USD?
Trenutačna cijena CALCIFY u USD je $ 0.03447. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Calcify Tech?
Tržišna kapitalizacija za CALCIFY je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CALCIFY?
Količina u optjecaju za CALCIFY je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CALCIFY?
CALCIFY je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CALCIFY?
CALCIFY je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za CALCIFY?
24-satni obujam trgovanja za CALCIFY je $ 161.70K USD.
Hoće li CALCIFY još narasti ove godine?
CALCIFY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CALCIFY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:16:22 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

