BOSON Cijena danas

Trenutačna cijena BOSON (BOSON) danas je € 0.03496, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOSON u EUR je € 0.03496 po BOSON.

BOSON trenutačno je na #1111 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 5.96M, s količinom u optjecaju od 170.46M BOSON. Tijekom posljednja 24 sata, BOSON trgovao je između € 0.0325 (niska) i € 0.04217 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 5.9561715568, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0153479485232692724.

U kratkoročnim performansama, BOSON se kretao 0.00% u posljednjem satu i +22.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 7.26K.

Informacije o tržištu BOSON (BOSON)

Poredak No.1111 Tržišna kapitalizacija € 5.96M€ 5.96M € 5.96M Obujam (24 sata) € 7.26K€ 7.26K € 7.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 6.99M€ 6.99M € 6.99M Količina u optjecaju 170.46M 170.46M 170.46M Maksimalna količina 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Ukupna količina 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Stopa optjecaja 85.23% Datum izdavanja 2021-04-08 00:00:00 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOSON je € 5.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 7.26K. Količina u optjecaju BOSON je 170.46M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 6.99M.