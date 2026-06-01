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Cijena BOSON uživo danas je 0.03496 EUR.BOSON tržišna kapitalizacija je 5,959,403.786952576264 EUR. Pratite ažuriranja cijene BOSON uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena BOSON uživo danas je 0.03496 EUR.BOSON tržišna kapitalizacija je 5,959,403.786952576264 EUR. Pratite ažuriranja cijene BOSON uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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BOSON Cijena(BOSON)

1 BOSON u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena BOSON (BOSON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 01:42:28 (UTC+8)

BOSON Cijena danas

Trenutačna cijena BOSON (BOSON) danas je € 0.03496, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOSON u EUR je € 0.03496 po BOSON.

BOSON trenutačno je na #1111 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 5.96M, s količinom u optjecaju od 170.46M BOSON. Tijekom posljednja 24 sata, BOSON trgovao je između € 0.0325 (niska) i € 0.04217 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 5.9561715568, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0153479485232692724.

U kratkoročnim performansama, BOSON se kretao 0.00% u posljednjem satu i +22.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 7.26K.

Informacije o tržištu BOSON (BOSON)

No.1111

€ 5.96M
€ 5.96M€ 5.96M

€ 7.26K
€ 7.26K€ 7.26K

€ 6.99M
€ 6.99M€ 6.99M

170.46M
170.46M 170.46M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

85.23%

2021-04-08 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOSON je € 5.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 7.26K. Količina u optjecaju BOSON je 170.46M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 6.99M.

BOSON Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.0325
€ 0.0325€ 0.0325
24-satna najniža cijena
€ 0.04217
€ 0.04217€ 0.04217
24-satna najviša cijena

€ 0.0325
€ 0.0325€ 0.0325

€ 0.04217
€ 0.04217€ 0.04217

€ 5.9561715568
€ 5.9561715568€ 5.9561715568

€ 0.0153479485232692724
€ 0.0153479485232692724€ 0.0153479485232692724

0.00%

--

+22.23%

+22.23%

BOSON (BOSON) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena BOSON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ +0.00532+17.94%
60 dana€ +0.00113+3.34%
90 dana€ -0.00768-18.02%
BOSON promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOSON od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BOSON 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € +0.00532 (+17.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BOSON 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOSON od € +0.00113 (+3.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BOSON 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.00768 (-18.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOSON (BOSON)?

Pogledajte BOSON stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za BOSON

BOSON (BOSON) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BOSON u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
BOSON (BOSON) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena BOSON mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu BOSON dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za BOSON za razdoblje 2026–2027 klikom na BOSON Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati BOSON u Hrvatska

Spremni započeti s BOSON? Kupnja BOSON je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji BOSON. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje BOSON (BOSON) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i BOSON će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti BOSON (BOSON) Vodič

Što možete učiniti s BOSON

Posjedovanje BOSON omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

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    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

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Kupnja BOSON (BOSON) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Što je BOSON (BOSON)

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

BOSON Resurs

Za dublje razumijevanje BOSON, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

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Arbitrum EcosystemBase EcosystemE-commerce

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 01:42:28 (UTC+8)

BOSON (BOSON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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BOSON USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije BOSON s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje BOSON USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje BOSON (BOSON) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu BOSON uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
BOSON/USDT
€0.0300656
€0.0300656€0.0300656
0.00%
0.00% (USDT)

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Najveći dobitnici

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Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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1 BOSON = 0.0300656 EUR