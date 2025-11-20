OLAXBT Cijena danas

Trenutačna cijena OLAXBT (AIO) danas je $ 0.11977, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIO u USD je $ 0.11977 po AIO.

OLAXBT trenutačno je na #662 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 27.58M, s količinom u optjecaju od 230.25M AIO. Tijekom posljednja 24 sata, AIO trgovao je između $ 0.11558 (niska) i $ 0.12099 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.20548860379382622, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04215223361578995.

U kratkoročnim performansama, AIO se kretao -0.35% u posljednjem satu i +7.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 61.18K.

Informacije o tržištu OLAXBT (AIO)

Poredak No.662 Tržišna kapitalizacija $ 27.58M$ 27.58M $ 27.58M Obujam (24 sata) $ 61.18K$ 61.18K $ 61.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.77M$ 119.77M $ 119.77M Količina u optjecaju 230.25M 230.25M 230.25M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 23.02% Javni blockchain BSC

