BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

ImeBOSON

PoredakNo.1028

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.01%

Količina u optjecaju148,694,454.4901309

Maksimalna količina200,000,000

Ukupna količina200,000,000

Stopa optjecaja0.7434%

Datum izdavanja2021-04-08 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena6.92578088,2021-04-09

Najniža cijena0.07523750110085164,2025-09-02

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

