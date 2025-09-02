Više o BONE

BONE SHIBASWAP

BONE SHIBASWAP Cijena(BONE)

1 BONE u USD cijena uživo:

$0.1558
$0.1558$0.1558
-1.95%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BONE SHIBASWAP (BONE)
BONE SHIBASWAP (BONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.154
$ 0.154$ 0.154
24-satna najniža cijena
$ 0.1649
$ 0.1649$ 0.1649
24-satna najviša cijena

$ 0.154
$ 0.154$ 0.154

$ 0.1649
$ 0.1649$ 0.1649

$ 41.67355339721391
$ 41.67355339721391$ 41.67355339721391

$ 0.15666177237763956
$ 0.15666177237763956$ 0.15666177237763956

-0.71%

-1.95%

-4.42%

-4.42%

BONE SHIBASWAP (BONE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1557. Tijekom protekla 24 sata, BONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.154 i najviše cijene $ 0.1649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONE je $ 41.67355339721391, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15666177237763956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONE se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BONE SHIBASWAP (BONE)

No.669

$ 35.80M
$ 35.80M$ 35.80M

$ 155.51K
$ 155.51K$ 155.51K

$ 38.93M
$ 38.93M$ 38.93M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija BONE SHIBASWAP je $ 35.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 155.51K. Količina u optjecaju BONE je 229.92M, s ukupnom količinom od 249999401.82484713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.93M.

BONE SHIBASWAP (BONE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BONE SHIBASWAP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003099-1.95%
30 dana$ -0.0101-6.10%
60 dana$ -0.0647-29.36%
90 dana$ -0.1265-44.83%
BONE SHIBASWAP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BONE od $ -0.003099 (-1.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BONE SHIBASWAP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0101 (-6.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BONE SHIBASWAP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BONE od $ -0.0647 (-29.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BONE SHIBASWAP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1265 (-44.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BONE SHIBASWAP (BONE)?

Pogledajte BONE SHIBASWAP stranicu Povijest cijena sada.

Što je BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BONE SHIBASWAP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BONE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BONE SHIBASWAP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BONE SHIBASWAP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BONE SHIBASWAP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BONE SHIBASWAP (BONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BONE SHIBASWAP (BONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BONE SHIBASWAP.

Provjerite BONE SHIBASWAP predviđanje cijene sada!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BONE SHIBASWAP (BONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BONE SHIBASWAP (BONE)

Tražiš kako kupiti BONE SHIBASWAP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BONE SHIBASWAP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BONE u lokalnim valutama

1 BONE SHIBASWAP(BONE) u VND
4,097.2455
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u AUD
A$0.236664
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u GBP
0.113661
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u EUR
0.132345
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u USD
$0.1557
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u MYR
RM0.657054
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u TRY
6.400827
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u JPY
¥22.8879
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u ARS
ARS$214.462737
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u RUB
12.543192
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u INR
13.7016
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u IDR
Rp2,552.458608
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u KRW
216.851175
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u PHP
8.893584
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u EGP
￡E.7.554564
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u BRL
R$0.847008
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u CAD
C$0.213309
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u BDT
18.922221
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u NGN
238.073085
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u COP
$625.300542
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u ZAR
R.2.741877
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u UAH
6.441309
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u VES
Bs22.7322
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u CLP
$150.5619
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u PKR
Rs44.119152
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u KZT
83.799297
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u THB
฿5.02911
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u TWD
NT$4.767534
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u AED
د.إ0.571419
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u CHF
Fr0.12456
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u HKD
HK$1.212903
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u AMD
֏59.449374
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u MAD
.د.م1.398186
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u MXN
$2.900691
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u SAR
ريال0.583875
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u PLN
0.565191
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u RON
лв0.674181
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u SEK
kr1.462023
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u BGN
лв0.258462
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u HUF
Ft52.547193
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u CZK
3.246345
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u KWD
د.ك0.0474885
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u ILS
0.521595
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u AOA
Kz141.931449
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u BHD
.د.ب0.0585432
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u BMD
$0.1557
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u DKK
kr0.991809
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u HNL
L4.073112
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u MUR
7.13106
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u NAD
$2.734092
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u NOK
kr1.555443
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u NZD
$0.263133
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u PAB
B/.0.1557
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u PGK
K0.658611
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u QAR
ر.ق0.566748
1 BONE SHIBASWAP(BONE) u RSD
дин.15.574671

BONE SHIBASWAP Resurs

Za dublje razumijevanje BONE SHIBASWAP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BONE SHIBASWAP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BONE SHIBASWAP

Koliko BONE SHIBASWAP (BONE) vrijedi danas?
Cijena BONE uživo u USD je 0.1557 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONE u USD?
Trenutačna cijena BONE u USD je $ 0.1557. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BONE SHIBASWAP?
Tržišna kapitalizacija za BONE je $ 35.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONE?
Količina u optjecaju za BONE je 229.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONE?
BONE je postigao ATH cijenu od 41.67355339721391 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONE?
BONE je vidio ATL cijenu od 0.15666177237763956 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONE?
24-satni obujam trgovanja za BONE je $ 155.51K USD.
Hoće li BONE još narasti ove godine?
BONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BONE SHIBASWAP (BONE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BONE u USD kalkulator

Iznos

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0.1557 USD

Trgujte BONE

BONEUSDT
$0.1558
$0.1558$0.1558
-1.82%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine