BONE SHIBASWAP (BONE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1557. Tijekom protekla 24 sata, BONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.154 i najviše cijene $ 0.1649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONE je $ 41.67355339721391, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.15666177237763956.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONE se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -4.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BONE SHIBASWAP (BONE)
$ 35.80M
$ 155.51K
$ 38.93M
229.92M
250,000,000
249,999,401.82484713
91.96%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija BONE SHIBASWAP je $ 35.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 155.51K. Količina u optjecaju BONE je 229.92M, s ukupnom količinom od 249999401.82484713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.93M.
BONE SHIBASWAP (BONE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BONE SHIBASWAP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003099
-1.95%
30 dana
$ -0.0101
-6.10%
60 dana
$ -0.0647
-29.36%
90 dana
$ -0.1265
-44.83%
BONE SHIBASWAP promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BONE od $ -0.003099 (-1.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BONE SHIBASWAP 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0101 (-6.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BONE SHIBASWAP 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BONE od $ -0.0647 (-29.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BONE SHIBASWAP 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1265 (-44.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BONE SHIBASWAP (BONE)?
BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.
BONE SHIBASWAP Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BONE SHIBASWAP (BONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BONE SHIBASWAP (BONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BONE SHIBASWAP.
Razumijevanje tokenomike BONE SHIBASWAP (BONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
