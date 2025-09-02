Što je BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BONE SHIBASWAP (BONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BONE SHIBASWAP Koliko BONE SHIBASWAP (BONE) vrijedi danas? Cijena BONE uživo u USD je 0.1557 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BONE u USD? $ 0.1557 . Provjerite Trenutačna cijena BONE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BONE SHIBASWAP? Tržišna kapitalizacija za BONE je $ 35.80M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BONE? Količina u optjecaju za BONE je 229.92M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONE? BONE je postigao ATH cijenu od 41.67355339721391 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONE? BONE je vidio ATL cijenu od 0.15666177237763956 USD . Koliki je obujam trgovanja za BONE? 24-satni obujam trgovanja za BONE je $ 155.51K USD . Hoće li BONE još narasti ove godine? BONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

BONE SHIBASWAP (BONE) Važna ažuriranja industrije

