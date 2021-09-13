BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

PoredakNo.615

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)2.71%

Količina u optjecaju229,923,350.6228802

Maksimalna količina250,000,000

Ukupna količina249,999,401.82484713

Stopa optjecaja0.9196%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena41.67355339721391,2021-09-13

Najniža cijena0.15244650744938096,2025-09-04

Javni blockchainETH

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...