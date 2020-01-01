BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BONE SHIBASWAP (BONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BONE SHIBASWAP (BONE) Informacije BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Službena web stranica: https://www.shibatoken.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Kupi BONE odmah!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BONE SHIBASWAP (BONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.44M $ 36.44M $ 36.44M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.63M $ 39.63M $ 39.63M Povijesni maksimum: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Povijesni minimum: $ 0.1527828515074853 $ 0.1527828515074853 $ 0.1527828515074853 Trenutna cijena: $ 0.1585 $ 0.1585 $ 0.1585 Saznajte više o cijeni BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BONE SHIBASWAP (BONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONE tokena, istražite BONE cijenu tokena uživo!

