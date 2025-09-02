Što je Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

Bellscoin Resurs

Za dublje razumijevanje Bellscoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bellscoin Koliko Bellscoin (BELLS) vrijedi danas? Cijena BELLS uživo u USD je 0.169 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BELLS u USD? $ 0.169 . Provjerite Trenutačna cijena BELLS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Bellscoin? Tržišna kapitalizacija za BELLS je $ 10.31M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BELLS? Količina u optjecaju za BELLS je 60.99M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BELLS? BELLS je postigao ATH cijenu od 1.887809227909312 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BELLS? BELLS je vidio ATL cijenu od 0.14119229337033853 USD . Koliki je obujam trgovanja za BELLS? 24-satni obujam trgovanja za BELLS je $ 37.47K USD . Hoće li BELLS još narasti ove godine? BELLS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BELLS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

