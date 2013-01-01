Bellscoin (BELLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bellscoin (BELLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bellscoin (BELLS) Informacije Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful. Službena web stranica: https://bellscoin.com/ Bijela knjiga: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Istraživač blokova: https://nintondo.io/explorer Kupi BELLS odmah!

Bellscoin (BELLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bellscoin (BELLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Ukupna količina: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Količina u optjecaju: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Povijesni maksimum: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Povijesni minimum: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 Trenutna cijena: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Saznajte više o cijeni Bellscoin (BELLS)

Bellscoin (BELLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bellscoin (BELLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BELLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BELLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BELLS tokena, istražite BELLS cijenu tokena uživo!

