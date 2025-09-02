Više o BEL

BEL Informacije o cijeni

BEL Bijela knjiga

BEL Službena web stranica

BEL Tokenomija

BEL Prognoza cijena

BEL Povijest

Vodič za kupnju BEL

Konverter BEL u fiducijarnu valutu

BEL Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bella Logotip

Bella Cijena(BEL)

1 BEL u USD cijena uživo:

$0.2375
$0.2375$0.2375
-0.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bella (BEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:26:55 (UTC+8)

Bella (BEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.232
$ 0.232$ 0.232
24-satna najniža cijena
$ 0.2481
$ 0.2481$ 0.2481
24-satna najviša cijena

$ 0.232
$ 0.232$ 0.232

$ 0.2481
$ 0.2481$ 0.2481

$ 10.0337760204
$ 10.0337760204$ 10.0337760204

$ 0.1970319058818738
$ 0.1970319058818738$ 0.1970319058818738

+0.97%

-0.75%

+0.59%

+0.59%

Bella (BEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2375. Tijekom protekla 24 sata, BELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.232 i najviše cijene $ 0.2481, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEL je $ 10.0337760204, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1970319058818738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEL se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bella (BEL)

No.890

$ 19.00M
$ 19.00M$ 19.00M

$ 274.33K
$ 274.33K$ 274.33K

$ 23.75M
$ 23.75M$ 23.75M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

2020-09-09 00:00:00

$ 0.75
$ 0.75$ 0.75

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bella je $ 19.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 274.33K. Količina u optjecaju BEL je 80.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.75M.

Bella (BEL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bella za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001795-0.75%
30 dana$ -0.0067-2.75%
60 dana$ -0.0057-2.35%
90 dana$ -0.061-20.44%
Bella promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BEL od $ -0.001795 (-0.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bella 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0067 (-2.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bella 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BEL od $ -0.0057 (-2.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bella 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.061 (-20.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bella (BEL)?

Pogledajte Bella stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Bella dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bella ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bella na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bella učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bella Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bella (BEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bella (BEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bella.

Provjerite Bella predviđanje cijene sada!

Bella (BEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bella (BEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bella (BEL)

Tražiš kako kupiti Bella? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bella na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BEL u lokalnim valutama

1 Bella(BEL) u VND
6,249.8125
1 Bella(BEL) u AUD
A$0.361
1 Bella(BEL) u GBP
0.173375
1 Bella(BEL) u EUR
0.201875
1 Bella(BEL) u USD
$0.2375
1 Bella(BEL) u MYR
RM1.00225
1 Bella(BEL) u TRY
9.773125
1 Bella(BEL) u JPY
¥34.9125
1 Bella(BEL) u ARS
ARS$327.134875
1 Bella(BEL) u RUB
19.13775
1 Bella(BEL) u INR
20.90475
1 Bella(BEL) u IDR
Rp3,893.442
1 Bella(BEL) u KRW
330.778125
1 Bella(BEL) u PHP
13.568375
1 Bella(BEL) u EGP
￡E.11.525875
1 Bella(BEL) u BRL
R$1.289625
1 Bella(BEL) u CAD
C$0.325375
1 Bella(BEL) u BDT
28.863375
1 Bella(BEL) u NGN
363.705125
1 Bella(BEL) u COP
$953.81425
1 Bella(BEL) u ZAR
R.4.18
1 Bella(BEL) u UAH
9.825375
1 Bella(BEL) u VES
Bs34.675
1 Bella(BEL) u CLP
$230.375
1 Bella(BEL) u PKR
Rs67.298
1 Bella(BEL) u KZT
127.824875
1 Bella(BEL) u THB
฿7.668875
1 Bella(BEL) u TWD
NT$7.274625
1 Bella(BEL) u AED
د.إ0.871625
1 Bella(BEL) u CHF
Fr0.19
1 Bella(BEL) u HKD
HK$1.850125
1 Bella(BEL) u AMD
֏90.78675
1 Bella(BEL) u MAD
.د.م2.13275
1 Bella(BEL) u MXN
$4.429375
1 Bella(BEL) u SAR
ريال0.890625
1 Bella(BEL) u PLN
0.8645
1 Bella(BEL) u RON
лв1.028375
1 Bella(BEL) u SEK
kr2.230125
1 Bella(BEL) u BGN
лв0.396625
1 Bella(BEL) u HUF
Ft80.153875
1 Bella(BEL) u CZK
4.95425
1 Bella(BEL) u KWD
د.ك0.0724375
1 Bella(BEL) u ILS
0.795625
1 Bella(BEL) u AOA
Kz216.497875
1 Bella(BEL) u BHD
.د.ب0.0893
1 Bella(BEL) u BMD
$0.2375
1 Bella(BEL) u DKK
kr1.512875
1 Bella(BEL) u HNL
L6.213
1 Bella(BEL) u MUR
10.8775
1 Bella(BEL) u NAD
$4.1705
1 Bella(BEL) u NOK
kr2.372625
1 Bella(BEL) u NZD
$0.401375
1 Bella(BEL) u PAB
B/.0.2375
1 Bella(BEL) u PGK
K1.004625
1 Bella(BEL) u QAR
ر.ق0.8645
1 Bella(BEL) u RSD
дин.23.766625

Bella Resurs

Za dublje razumijevanje Bella, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bella web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bella

Koliko Bella (BEL) vrijedi danas?
Cijena BEL uživo u USD je 0.2375 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEL u USD?
Trenutačna cijena BEL u USD je $ 0.2375. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bella?
Tržišna kapitalizacija za BEL je $ 19.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEL?
Količina u optjecaju za BEL je 80.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEL?
BEL je postigao ATH cijenu od 10.0337760204 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEL?
BEL je vidio ATL cijenu od 0.1970319058818738 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEL?
24-satni obujam trgovanja za BEL je $ 274.33K USD.
Hoće li BEL još narasti ove godine?
BEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:26:55 (UTC+8)

Bella (BEL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BEL u USD kalkulator

Iznos

BEL
BEL
USD
USD

1 BEL = 0.2375 USD

Trgujte BEL

BELUSDT
$0.2375
$0.2375$0.2375
-0.79%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine