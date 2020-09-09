Bella (BEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bella (BEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bella (BEL) Informacije Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Službena web stranica: https://bella.fi/ Bijela knjiga: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14

Bella (BEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bella (BEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.99M Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 80.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.74M Povijesni maksimum: $ 10.3076 Povijesni minimum: $ 0.1970319058818738 Trenutna cijena: $ 0.2374

Bella (BEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bella (BEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEL tokena, istražite BEL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BEL Jeste li zainteresirani za dodavanje Bella (BEL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BEL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

