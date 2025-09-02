Lorenzo Protocol (BANK) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.058
$ 0.058
$ 0.08255
$ 0.08255
$ 0.058
$ 0.058
$ 0.08255
$ 0.08255
$ 0.09177061454901096
$ 0.09177061454901096
$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995
-1.22%
+0.24%
-1.62%
-1.62%
Lorenzo Protocol (BANK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06017. Tijekom protekla 24 sata, BANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.058 i najviše cijene $ 0.08255, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANK je $ 0.09177061454901096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018389388782512995.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANK se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Lorenzo Protocol (BANK)
$ 10.51M
$ 10.51M
$ 147.85K
$ 147.85K
$ 126.36M
$ 126.36M
174.65M
174.65M
2,100,000,000
2,100,000,000
527,916,666.6666667
527,916,666.6666667
8.31%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Lorenzo Protocol je $ 10.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 147.85K. Količina u optjecaju BANK je 174.65M, s ukupnom količinom od 527916666.6666667. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.36M.
Lorenzo Protocol (BANK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Lorenzo Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Danas
$ +0.0001441
+0.24%
30 dana
$ +0.00762
+14.50%
60 dana
$ -0.00947
-13.60%
90 dana
$ -0.01198
-16.61%
Lorenzo Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BANK od $ +0.0001441 (+0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Lorenzo Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00762 (+14.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Lorenzo Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BANK od $ -0.00947 (-13.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Lorenzo Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01198 (-16.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lorenzo Protocol (BANK)?
Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.
Lorenzo Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Lorenzo Protocol (BANK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lorenzo Protocol (BANK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lorenzo Protocol.
Razumijevanje tokenomike Lorenzo Protocol (BANK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.