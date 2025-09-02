Što je Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lorenzo Protocol (BANK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lorenzo Protocol (BANK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lorenzo Protocol.

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lorenzo Protocol (BANK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Lorenzo Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Lorenzo Protocol (BANK) vrijedi danas? Cijena BANK uživo u USD je 0.06017 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BANK u USD? $ 0.06017 . Kolika je tržišna kapitalizacija Lorenzo Protocol? Tržišna kapitalizacija za BANK je $ 10.51M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BANK? Količina u optjecaju za BANK je 174.65M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANK? BANK je postigao ATH cijenu od 0.09177061454901096 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANK? BANK je vidio ATL cijenu od 0.018389388782512995 USD . Koliki je obujam trgovanja za BANK? 24-satni obujam trgovanja za BANK je $ 147.85K USD . Hoće li BANK još narasti ove godine? BANK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta.

