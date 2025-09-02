Više o BANK

Lorenzo Protocol Logotip

Lorenzo Protocol Cijena(BANK)

1 BANK u USD cijena uživo:

$0.06017
$0.06017$0.06017
+0.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Lorenzo Protocol (BANK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:05:55 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058
24-satna najniža cijena
$ 0.08255
$ 0.08255$ 0.08255
24-satna najviša cijena

$ 0.058
$ 0.058$ 0.058

$ 0.08255
$ 0.08255$ 0.08255

$ 0.09177061454901096
$ 0.09177061454901096$ 0.09177061454901096

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

-1.22%

+0.24%

-1.62%

-1.62%

Lorenzo Protocol (BANK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06017. Tijekom protekla 24 sata, BANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.058 i najviše cijene $ 0.08255, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BANK je $ 0.09177061454901096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018389388782512995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BANK se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lorenzo Protocol (BANK)

No.1024

$ 10.51M
$ 10.51M$ 10.51M

$ 147.85K
$ 147.85K$ 147.85K

$ 126.36M
$ 126.36M$ 126.36M

174.65M
174.65M 174.65M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

527,916,666.6666667
527,916,666.6666667 527,916,666.6666667

8.31%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lorenzo Protocol je $ 10.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 147.85K. Količina u optjecaju BANK je 174.65M, s ukupnom količinom od 527916666.6666667. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.36M.

Lorenzo Protocol (BANK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Lorenzo Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001441+0.24%
30 dana$ +0.00762+14.50%
60 dana$ -0.00947-13.60%
90 dana$ -0.01198-16.61%
Lorenzo Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BANK od $ +0.0001441 (+0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Lorenzo Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00762 (+14.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Lorenzo Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BANK od $ -0.00947 (-13.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Lorenzo Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01198 (-16.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Lorenzo Protocol (BANK)?

Pogledajte Lorenzo Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Lorenzo Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BANK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Lorenzo Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Lorenzo Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Lorenzo Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lorenzo Protocol (BANK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lorenzo Protocol (BANK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lorenzo Protocol.

Provjerite Lorenzo Protocol predviđanje cijene sada!

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lorenzo Protocol (BANK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BANK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Lorenzo Protocol (BANK)

Tražiš kako kupiti Lorenzo Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Lorenzo Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BANK u lokalnim valutama

1 Lorenzo Protocol(BANK) u VND
1,583.37355
1 Lorenzo Protocol(BANK) u AUD
A$0.0914584
1 Lorenzo Protocol(BANK) u GBP
0.0439241
1 Lorenzo Protocol(BANK) u EUR
0.0511445
1 Lorenzo Protocol(BANK) u USD
$0.06017
1 Lorenzo Protocol(BANK) u MYR
RM0.2539174
1 Lorenzo Protocol(BANK) u TRY
2.4747921
1 Lorenzo Protocol(BANK) u JPY
¥8.84499
1 Lorenzo Protocol(BANK) u ARS
ARS$82.8787597
1 Lorenzo Protocol(BANK) u RUB
4.8472952
1 Lorenzo Protocol(BANK) u INR
5.2943583
1 Lorenzo Protocol(BANK) u IDR
Rp986.3932848
1 Lorenzo Protocol(BANK) u KRW
83.8017675
1 Lorenzo Protocol(BANK) u PHP
3.4345036
1 Lorenzo Protocol(BANK) u EGP
￡E.2.9200501
1 Lorenzo Protocol(BANK) u BRL
R$0.3267231
1 Lorenzo Protocol(BANK) u CAD
C$0.0824329
1 Lorenzo Protocol(BANK) u BDT
7.3124601
1 Lorenzo Protocol(BANK) u NGN
92.1437363
1 Lorenzo Protocol(BANK) u COP
$241.6463302
1 Lorenzo Protocol(BANK) u ZAR
R.1.0595937
1 Lorenzo Protocol(BANK) u UAH
2.4892329
1 Lorenzo Protocol(BANK) u VES
Bs8.78482
1 Lorenzo Protocol(BANK) u CLP
$58.18439
1 Lorenzo Protocol(BANK) u PKR
Rs17.0497712
1 Lorenzo Protocol(BANK) u KZT
32.3840957
1 Lorenzo Protocol(BANK) u THB
฿1.9440927
1 Lorenzo Protocol(BANK) u TWD
NT$1.8424054
1 Lorenzo Protocol(BANK) u AED
د.إ0.2208239
1 Lorenzo Protocol(BANK) u CHF
Fr0.048136
1 Lorenzo Protocol(BANK) u HKD
HK$0.4687243
1 Lorenzo Protocol(BANK) u AMD
֏22.9741094
1 Lorenzo Protocol(BANK) u MAD
.د.م0.5403266
1 Lorenzo Protocol(BANK) u MXN
$1.1215688
1 Lorenzo Protocol(BANK) u SAR
ريال0.2256375
1 Lorenzo Protocol(BANK) u PLN
0.2184171
1 Lorenzo Protocol(BANK) u RON
лв0.2605361
1 Lorenzo Protocol(BANK) u SEK
kr0.5649963
1 Lorenzo Protocol(BANK) u BGN
лв0.0998822
1 Lorenzo Protocol(BANK) u HUF
Ft20.3067733
1 Lorenzo Protocol(BANK) u CZK
1.2545445
1 Lorenzo Protocol(BANK) u KWD
د.ك0.01835185
1 Lorenzo Protocol(BANK) u ILS
0.2015695
1 Lorenzo Protocol(BANK) u AOA
Kz54.8491669
1 Lorenzo Protocol(BANK) u BHD
.د.ب0.02262392
1 Lorenzo Protocol(BANK) u BMD
$0.06017
1 Lorenzo Protocol(BANK) u DKK
kr0.3832829
1 Lorenzo Protocol(BANK) u HNL
L1.5740472
1 Lorenzo Protocol(BANK) u MUR
2.755786
1 Lorenzo Protocol(BANK) u NAD
$1.0565852
1 Lorenzo Protocol(BANK) u NOK
kr0.6010983
1 Lorenzo Protocol(BANK) u NZD
$0.1016873
1 Lorenzo Protocol(BANK) u PAB
B/.0.06017
1 Lorenzo Protocol(BANK) u PGK
K0.2545191
1 Lorenzo Protocol(BANK) u QAR
ر.ق0.2190188
1 Lorenzo Protocol(BANK) u RSD
дин.6.0188051

Lorenzo Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Lorenzo Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Lorenzo Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lorenzo Protocol

Koliko Lorenzo Protocol (BANK) vrijedi danas?
Cijena BANK uživo u USD je 0.06017 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BANK u USD?
Trenutačna cijena BANK u USD je $ 0.06017. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lorenzo Protocol?
Tržišna kapitalizacija za BANK je $ 10.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BANK?
Količina u optjecaju za BANK je 174.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BANK?
BANK je postigao ATH cijenu od 0.09177061454901096 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BANK?
BANK je vidio ATL cijenu od 0.018389388782512995 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BANK?
24-satni obujam trgovanja za BANK je $ 147.85K USD.
Hoće li BANK još narasti ove godine?
BANK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BANK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:05:55 (UTC+8)

