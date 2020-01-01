Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lorenzo Protocol (BANK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lorenzo Protocol (BANK) Informacije Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Službena web stranica: https://www.lorenzo-protocol.xyz Bijela knjiga: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lorenzo Protocol (BANK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.44M $ 11.44M $ 11.44M Ukupna količina: $ 527.92M $ 527.92M $ 527.92M Količina u optjecaju: $ 174.65M $ 174.65M $ 174.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 137.55M $ 137.55M $ 137.55M Povijesni maksimum: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 Povijesni minimum: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Trenutna cijena: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Saznajte više o cijeni Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lorenzo Protocol (BANK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BANK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BANK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BANK tokena, istražite BANK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BANK Jeste li zainteresirani za dodavanje Lorenzo Protocol (BANK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BANK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Lorenzo Protocol (BANK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BANK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BANK povijest cijena odmah!

BANK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BANK? Naša BANK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BANK predviđanje cijene tokena odmah!

