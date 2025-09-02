Više o BAD

Bad Idea AI Logotip

Bad Idea AI Cijena(BAD)

1 BAD u USD cijena uživo:

$0.00000000757
$0.00000000757$0.00000000757
-4.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bad Idea AI (BAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:05:20 (UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000000757
$ 0.00000000757$ 0.00000000757
24-satna najniža cijena
$ 0.0000000082
$ 0.0000000082$ 0.0000000082
24-satna najviša cijena

$ 0.00000000757
$ 0.00000000757$ 0.00000000757

$ 0.0000000082
$ 0.0000000082$ 0.0000000082

$ 0.00000019534950314
$ 0.00000019534950314$ 0.00000019534950314

$ 0.000000000065979197
$ 0.000000000065979197$ 0.000000000065979197

-4.42%

-4.53%

-7.24%

-7.24%

Bad Idea AI (BAD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000000757. Tijekom protekla 24 sata, BADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000000757 i najviše cijene $ 0.0000000082, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAD je $ 0.00000019534950314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000065979197.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAD se promijenio za -4.42% u posljednjih sat vremena, -4.53% u posljednjih 24 sata i -7.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bad Idea AI (BAD)

No.1425

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

$ 84.91K
$ 84.91K$ 84.91K

$ 6.29M
$ 6.29M$ 6.29M

618.73T
618.73T 618.73T

831,041,059,897,327
831,041,059,897,327 831,041,059,897,327

829,489,818,339,148
829,489,818,339,148 829,489,818,339,148

74.45%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bad Idea AI je $ 4.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 84.91K. Količina u optjecaju BAD je 618.73T, s ukupnom količinom od 829489818339148. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.29M.

Bad Idea AI (BAD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bad Idea AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000003592-4.53%
30 dana$ -0.00000000036-4.54%
60 dana$ -0.00000000165-17.90%
90 dana$ -0.00000000307-28.86%
Bad Idea AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BAD od $ -0.0000000003592 (-4.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bad Idea AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000000036 (-4.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bad Idea AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BAD od $ -0.00000000165 (-17.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bad Idea AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000000307 (-28.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bad Idea AI (BAD)?

Pogledajte Bad Idea AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bad Idea AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BAD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bad Idea AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bad Idea AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bad Idea AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bad Idea AI (BAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bad Idea AI (BAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bad Idea AI.

Provjerite Bad Idea AI predviđanje cijene sada!

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bad Idea AI (BAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bad Idea AI (BAD)

Tražiš kako kupiti Bad Idea AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bad Idea AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BAD u lokalnim valutama

1 Bad Idea AI(BAD) u VND
0.00019920455
1 Bad Idea AI(BAD) u AUD
A$0.0000000115064
1 Bad Idea AI(BAD) u GBP
0.0000000055261
1 Bad Idea AI(BAD) u EUR
0.0000000064345
1 Bad Idea AI(BAD) u USD
$0.00000000757
1 Bad Idea AI(BAD) u MYR
RM0.0000000319454
1 Bad Idea AI(BAD) u TRY
0.0000003113541
1 Bad Idea AI(BAD) u JPY
¥0.00000111279
1 Bad Idea AI(BAD) u ARS
ARS$0.0000104269937
1 Bad Idea AI(BAD) u RUB
0.0000006098392
1 Bad Idea AI(BAD) u INR
0.0000006660843
1 Bad Idea AI(BAD) u IDR
Rp0.0001240983408
1 Bad Idea AI(BAD) u KRW
0.0000105431175
1 Bad Idea AI(BAD) u PHP
0.0000004320956
1 Bad Idea AI(BAD) u EGP
￡E.0.0000003673721
1 Bad Idea AI(BAD) u BRL
R$0.0000000411051
1 Bad Idea AI(BAD) u CAD
C$0.0000000103709
1 Bad Idea AI(BAD) u BDT
0.0000009199821
1 Bad Idea AI(BAD) u NGN
0.0000115926223
1 Bad Idea AI(BAD) u COP
$0.0000304015742
1 Bad Idea AI(BAD) u ZAR
R.0.0000001333077
1 Bad Idea AI(BAD) u UAH
0.0000003131709
1 Bad Idea AI(BAD) u VES
Bs0.00000110522
1 Bad Idea AI(BAD) u CLP
$0.00000732019
1 Bad Idea AI(BAD) u PKR
Rs0.0000021450352
1 Bad Idea AI(BAD) u KZT
0.0000040742497
1 Bad Idea AI(BAD) u THB
฿0.0000002445867
1 Bad Idea AI(BAD) u TWD
NT$0.0000002317934
1 Bad Idea AI(BAD) u AED
د.إ0.0000000277819
1 Bad Idea AI(BAD) u CHF
Fr0.000000006056
1 Bad Idea AI(BAD) u HKD
HK$0.0000000589703
1 Bad Idea AI(BAD) u AMD
֏0.0000028903774
1 Bad Idea AI(BAD) u MAD
.د.م0.0000000679786
1 Bad Idea AI(BAD) u MXN
$0.0000001411048
1 Bad Idea AI(BAD) u SAR
ريال0.0000000283875
1 Bad Idea AI(BAD) u PLN
0.0000000274791
1 Bad Idea AI(BAD) u RON
лв0.0000000327781
1 Bad Idea AI(BAD) u SEK
kr0.0000000710823
1 Bad Idea AI(BAD) u BGN
лв0.0000000125662
1 Bad Idea AI(BAD) u HUF
Ft0.0000025547993
1 Bad Idea AI(BAD) u CZK
0.0000001578345
1 Bad Idea AI(BAD) u KWD
د.ك0.00000000230885
1 Bad Idea AI(BAD) u ILS
0.0000000253595
1 Bad Idea AI(BAD) u AOA
Kz0.0000069005849
1 Bad Idea AI(BAD) u BHD
.د.ب0.00000000284632
1 Bad Idea AI(BAD) u BMD
$0.00000000757
1 Bad Idea AI(BAD) u DKK
kr0.0000000482209
1 Bad Idea AI(BAD) u HNL
L0.0000001980312
1 Bad Idea AI(BAD) u MUR
0.000000346706
1 Bad Idea AI(BAD) u NAD
$0.0000001329292
1 Bad Idea AI(BAD) u NOK
kr0.0000000756243
1 Bad Idea AI(BAD) u NZD
$0.0000000127933
1 Bad Idea AI(BAD) u PAB
B/.0.00000000757
1 Bad Idea AI(BAD) u PGK
K0.0000000320211
1 Bad Idea AI(BAD) u QAR
ر.ق0.0000000275548
1 Bad Idea AI(BAD) u RSD
дин.0.0000007572271

Bad Idea AI Resurs

Za dublje razumijevanje Bad Idea AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bad Idea AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bad Idea AI

Koliko Bad Idea AI (BAD) vrijedi danas?
Cijena BAD uživo u USD je 0.00000000757 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAD u USD?
Trenutačna cijena BAD u USD je $ 0.00000000757. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bad Idea AI?
Tržišna kapitalizacija za BAD je $ 4.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAD?
Količina u optjecaju za BAD je 618.73T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAD?
BAD je postigao ATH cijenu od 0.00000019534950314 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAD?
BAD je vidio ATL cijenu od 0.000000000065979197 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAD?
24-satni obujam trgovanja za BAD je $ 84.91K USD.
Hoće li BAD još narasti ove godine?
BAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bad Idea AI (BAD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

