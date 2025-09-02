Što je Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bad Idea AI (BAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bad Idea AI (BAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bad Idea AI.

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bad Idea AI (BAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Za dublje razumijevanje Bad Idea AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bad Idea AI Koliko Bad Idea AI (BAD) vrijedi danas? Cijena BAD uživo u USD je 0.00000000757 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BAD u USD? $ 0.00000000757 . Provjerite Trenutačna cijena BAD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Bad Idea AI? Tržišna kapitalizacija za BAD je $ 4.68M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BAD? Količina u optjecaju za BAD je 618.73T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAD? BAD je postigao ATH cijenu od 0.00000019534950314 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAD? BAD je vidio ATL cijenu od 0.000000000065979197 USD . Koliki je obujam trgovanja za BAD? 24-satni obujam trgovanja za BAD je $ 84.91K USD . Hoće li BAD još narasti ove godine? BAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

