Bad Idea AI (BAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bad Idea AI (BAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bad Idea AI (BAD) Informacije $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Službena web stranica: https://www.badidea.ai/ Bijela knjiga: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Kupi BAD odmah!

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bad Idea AI (BAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Ukupna količina: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T Količina u optjecaju: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M Povijesni maksimum: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Povijesni minimum: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Trenutna cijena: $ 0.00000000764 $ 0.00000000764 $ 0.00000000764 Saznajte više o cijeni Bad Idea AI (BAD)

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bad Idea AI (BAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAD tokena, istražite BAD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BAD Jeste li zainteresirani za dodavanje Bad Idea AI (BAD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BAD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BAD na MEXC-u odmah!

Bad Idea AI (BAD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BAD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BAD povijest cijena odmah!

BAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BAD? Naša BAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BAD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!