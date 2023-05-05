BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

ImeBAD

PoredakNo.1478

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,00%

Količina u optjecaju618.733.566.904.579,2

Maksimalna količina831.041.059.897.327

Ukupna količina829.489.818.339.148

Stopa optjecaja0.7445%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.00000019534950314,2023-08-13

Najniža cijena0.000000000065979197,2023-05-05

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

